Emelkedéssel próbálkoznak az amerikai tőzsdék

Mérsékelten emelkednek a tengerentúli tőzsdék a nyitás után, a Dow 0,2 százalékos emelkedése mellett, az S&P 500 0,3 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,5 százalékot emelkedett. Tegnap nagy rali indult az amerikai piacnyitás után, miután az amerikai jegybank bejelentése a vállalati kötvények vásárlásáról és az ezermilliárd dolláros amerikai infrastruktúrafejlesztési program tervének megszellőztetése jelentős optimizmust indikált. Jerome Powell beszéde azonban némileg lehűtötte a kedélyeket, miután a jegybankelnök arról beszélt, hogy gazdasági fellendülés addig nem lehet teljes, amíg a járványt nem sikerült irányítás alá vonni.

A járványhelyzet egyébként továbbra is rányomja a bélyegét a piaci hangulatra, hiszen 6 amerikai államban, köztük Arizonában és Floridában is rekord szintre ugrott az új esetek száma kedden. Emellett Kínában ismét bezárják az óvodákat és iskolákat, valamint több mint ezer repülőjáratot is töröltek a járvány miatt.