Dortmundban nyit új bázist a Wizz Air

A Wizz Air bejelentette, hogy megnyitja 33. bázisát Dortmundban. 2020 augusztusától a légitársaság 3 Airbus A320 típusú repülőgépe áll szolgálatba a Dortmundi repülőtéren. Az új bázis megnyitása és a már elérhető 30 úti cél mellett 2020. augusztusától a Wizz Air 10 országba összesen további 18 új útvonalat indít Dortmundból – derült ki a társaság közleményéből.

A Wizz Air 2004-ben repült először Dortmundba, és idáig több mint 15 millió utast szállított a német városba tartó vagy onnan induló, összesen 30 útvonalán. 33. bázisának megnyitásával, amely éves szinten 36 százalékos kapacitás bővülést jelent Dortmundban, a légitársaság hozzájárul a régió gazdasági növekedéséhez, több mint 100 közvetlen munkahelyet teremtve a légitársaságnál és további munkahelyeket támogatva a kapcsolódó iparágakban.

A 3 Airbus A320 repülőgép az alábbi 18 új útvonalon közlekedik majd: Alghero, Bari, Catania, Nápoly, Athén, Korfu, Iráklio (Kréta), Rodosz, Szantorini, Thesszaloniki, Fuerteventura, Lisszabon, Marrákes, Podgorica, Reykjavík, Szucsáva (Suceava), Split és Zaporizzsja, így a légitársaság összesen 48 úti céllal köti össze Dortmundot 2020-ban. A Wizz Air Dortmundból induló kiterjedt hálózata támogatja a helyi turizmust, ösztönzi a régióba történő tőkeáramlást és izgalmas szabadidős valamint üzleti útvonalakkal köti össze a nagyvárost.

Forrás: Wizz Air

A légitársaság a közelmúltban fokozott higiéniai intézkedéseket jelentett be az utasok és dolgozók biztonságának megóvása érdekében. Az új protokoll részeként a repülés ideje alatt az utasok és a személyzet számára egyaránt kötelező az arcmaszk viselete, továbbá a személyzet számára a gumikesztyű használata is előírt. A Wizz Air repülőgépeket az iparágban vezető ködképzési eljárással rendszeresen fertőtlenítik, majd a Wizz szigorú napi tisztítási ütemtervét követően az éjszakai órákban ugyanezt az vírusölő eljárást ismét elvégzik a repülőgépeken. Az utasok a fedélzetre lépés pillanatában fertőtlenítő törlőkendőt kapnak, magazinok nem találhatók a repülőgépen, az utazás közben intézett vásárlás pedig a lehetőségek szerint érintős fizetéssel történik. A helyi egészségügyi hatóságok által előírt fizikai távolságtartási szabályok betartása az utasokra is vonatkozik, továbbá javasolt, hogy az utasok az utazás előtti vásárlásokat (pl.: csomag feladása, Wizz Priority, Fast Track áthaladás) online végezzék el, ezzel minimálisra csökkentve a fizikai kontaktust a repülőtéren.

A mai dortmundi sajtótájékoztatón Váradi József, a Wizz Air Group vezérigazgatója elmondta: „16 év sikeres dortmundi működés után örömmel jelenthetem be legújabb, és egyben 33. bázisunk megnyitását Dortmundban. Tovább erősítjük németországi jelenlétünket azáltal, hogy elérhető utazási lehetőségeket kínálunk egy kiterjedt, alacsony viteldíjakat biztosító hálózattal, amely már több mint 100 európai útvonalból áll. A legkorszerűbb Airbus A320 és A320neo repülőgép család tagjaival, valamint a legmagasabb szintű higiéniai protokollok alkalmazásával a lehető legjobb egészségügyi feltételeket biztosítjuk az utasok számára. A Wizz Air a legalacsonyabb költségszinten működő és legstabilabb likviditással rendelkező európai légitársaság, amely a legfiatalabb és leggazdaságosabb repülőgépparkot üzemelteti, miközben a legkisebb az ökológiai lábnyoma. Biztos vagyok benne, hogy a Wizz Air jelentős hatással lesz Németország gazdasági fejlődésére és idegenforgalmi ágazatának fellendülésére."

„Nagyon hálásak vagyunk, hogy a Wizz Air első németországi bázisa Dortmundban nyílik meg. A légitársaság három Dortmundban állomásozó repülőgépe nagyszerűen mutatja a helyszín iránti bizalmat, és valódi perspektívát nyújt, köszönhetően a sokéves sikeres együttműködésnek” - fogalmazott Udo Mager, a Dortmundi Repülőtér vezérigazgatója.

Címlapkép forrása: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images