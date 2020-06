Ezek a részvények lehetnek koronavírus utáni világ nyertesei

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A Bank of Montral elemzői szerint a koronavírus járvánnyal összefüggésben a fogyasztási szokások is változnak és mindez új részvénypiaci nyerteseket teremt. Az elemzők úgy vélik, hogy az otthon végzett edzéseknek köszönhetően jól teljesíthetnek a Nike részvényei, emellett a járványügyi korlátozások enyhítésével párhuzamosan sokak figyelme a helyi, autóval is megközelíthető úticélok felé fordulhat, ezért a lakóautógyártó, Winnebago Industries papírjaiban is látnak fantáziát.