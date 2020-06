Kivonul a Tesco Lengyelországból, Magyarországon mi várható?

Kivonul Lengyelországból a Tesco, a kiskereskedelmi lánc több mint 300 üzletét értékesíti. Az elmúlt években rendszeresen felmerült a pletyka, hogy Magyarországot is elhagyja a vállalat, erről azonban nincs szó, a Tesco elkötelezett Magyarország iránt, az itteni operáció jól teljesít, és további fejlesztések várhatók, mondta el a Portfolio-nak Matt Simister, a vállalat közép-európai vezérigazgatója.

Kivonul Lengyelországból a Tesco

Ma reggel jelentette be a Tesco, hogy kivonul Lengyelországból, az ottani operációt eladja a Salling Groupnak. A kiskereskedelmi lánc 301 lengyelországi üzletét értékesíti, a tranzakcióban az értékesítési központok és a központi iroda is szerepel.

Jelentős előrelépést értünk el a kelet-európai operációinkban, de a lengyel piac továbbra is kihívásokkal teli, az ottani operáció értékesítése lehetővé teszi, hogy a régió más országaiban jelen lévő vállalatainkra fókuszáljunk Csehországban, Magyarországon és Szlovákiában, ahol erős a piaci pozíciónk, jók a növekedési kilátások és megfelelő marzsokat, cash flowt és megtérülést tudunk elérni,

mondta a tranzakcióval kapcsolatban Dave Lewis, a Tesco vezérigazgatója.

A lengyel operáció vállalatértéke 900 millió zloty, a tranzakcióból befolyó összeg várhatóan 819 millió zloty, a vevő a vételárat készpénzben egyenlíti ki, a tranzakció lezárása várhatóan még idén megtörténik, a lengyel egység eladásából befolyó összeget a Tesco a vállalat működésével kapcsolatos célokra használja fel.

A Tesco Lengyelországban a tranzakcióban nem érintett ingatlanok eladását is megkezdte, az elmúlt 18 hónapban eladott vagy megállapodást kötött eladásról 22 üzlet esetében, az ebből származó bevétel közel 200 millió font, további 19 üzlet még eladásra vár.

A lengyel operációt megvásárló Salling Group a dán Salling Foundations 100 százalékos tulajdonában álló kiskereskedelmi lánc, amely Németországban, Lengyelországban és Dániában hetente 11 millió vásárlót szolgál ki, 50 ezer alkalmazottat foglalkoztat, éves forgalma közel 7 milliárd font.

Az előző pénzügyi évben a Tesco veszteséges volt Lengyelországban, a lengyelországi Tesco a 2019/2020-as pénzügyi évben 1,37 milliárd zloty forgalmat ért el, és 24 millió font veszteséget ért el, a 301 most eladásra kerülő üzlet 947 millió font forgalmat ért el, és 107 millió font veszteséget termelt, mérlegfőösszege 681 millió font. Mind a 301 most értékesítésre kerülő üzlet átmárkázásra kerül a következő 18 hónapban.

Újratervezés

Az elmúlt években több operációtól is megvált a Tesco, hogy azokra a piacokra koncentrálhasson, amelyek jó megtérülést és növekedési lehetőségeket nyújtanak, a cég a brit és az európai üzleteire fókuszálna a jövőben. Márciusban jelentették be, hogy megállapodott a Tesco egy thaiföldi konglomerátummal, a Charoen Pokphanddal a kiskereskedelmi óriás dél-kelet-ázsiai érdekeltségeinek eladásáról. A thaiföldi cég 10,6 milliárd dollárt fizet érte készpénzben, ami idén a legnagyobb ázsiai felvásárlás és Thaiföld történetének legnagyobb vállalati akvizíciója. A thaiföldi és a malajziai vállalat eladása az utolsó lépése annak a törekvésnek, hogy a vállalat kivonul Ázsiából. Thaiföldön 2000, Malajziában pedig 74 üzlettel rendelkezett a Tesco. A brit kiskereskedelmi óriás a reorganizációs lépések nevében 2015-ben eladta a dél-koreai érdekeltségét, ami HomePlus néven futott, és idén év elején bejelentette, hogy Kínából is kivonul, ahol 20 százaléknyi részesedéssel volt jelen egy közös vállalatban. A thaiföldi és a malajziai érdekeltség tavaly kevesebb mint 5 milliárd font bevételt termelt összesen, ami a tizede a fő piacnak számító brit és ír üzletágnak.

Voltak pletykák a magyarországi kivonulásról

Az elmúlt években rendszeresen előkerült az a pletyka, hogy a Tesco kivonul Magyarországról. Baldauf László, a CBA alapítója például 2017 végén arról beszélt, hogy szerinte a Tesco már 2018-ban kivonulhat Magyarországról. Laptársunk, a Pénzcentrum tavaly év végén készített interjút a témában a vállalat közép-európai vezérigazgatójával, Matt Simisterrel, aki akkor elmondta, hogy hosszú távon szeretnének jelen lenni Magyarországon, és soha nem mondták, hogy a vállalat eladására készülnek. Elégedettek a magyarországi cég teljesítményével, és további befektetéseket terveznek, áruházaikat pedig a változó vásárlói igények szerint modernizálják. Új üzleti szolgáltatóközpontot nyitottak Budapesten, nemrég pedig új regionális disztribúciós központot Polgáron, 2009 és 2018 között 180 milliárd forintot fordítottak hálózatuk fejlesztésére.

Marad Magyarországon a Tesco

A mai bejelentés kapcsán rövid interjút készítettünk Matt Simisterrel, a vállalat közép-európai vezérigazgatójával, aki a következőket nyilatkozta a Portfolio-nak:

Közép-európai stratégiánk arra irányul, hogy fittebbek legyünk, bizalmat építsünk és növekedjünk. A Tesco Polska eladása egy jelentős mérföldkő az erősebbé váláshoz vezető úton és segít bennünket abban, hogy a Cseh Köztársaságban, Magyarországon és Szlovákiában a növekedésre fókuszáljunk. Az elmúlt pár hét során 5 év óta először új áruházakat nyitottunk Szlovákiában, Csehországban új boltokkal bővült Zabka hálózatunk, Magyarországon elindítottuk a Shell-Tesco kényelmi pilóta programunkat és újabb városokat kapcsoltunk be Tesco online szolgáltatásunkba. Tettük mindezt azért, mert ebben a három országban jó növekedési lehetőségeket látunk.

A lengyel tranzakció kapcsán Simister elmondta, hogy

a lengyel piac nagymértékben különbözik a másik három piacunktól, csakúgy, ahogy a piaci pozíciónk is más.

A lengyel operációban olyan kihívásokkal szembesülnek, amilyenekkel a három másik régiós országban nem, Lengyelországban ugyanis alacsony volt a Tesco piaci részesedése, csupán 4 százalék, miközben például Magyarországon piacvezető a Tesco 16-17 százalékos piaci részesedéssel, de az is igaz, hogy más régiós operációkkal szemben Lengyelországban tartósan veszteséges volt a Tesco.

És, hogy milyen paramétereket vizsgálnak az egyes operációkban, amely alapján a fejlesztési irányokról vagy akár az operációk esetleges eladásáról is dönthetnek? Többek között a vevői elégedettségre, a készpénztermelő képességre és a profitabilitásra fókuszálnak, ezekben a magyar operáció erős,

elkötelezettek vagyunk a magyar piac iránt, nem tervezzük, hogy kivonuljunk Magyarországról,

mondta a régiós vezető.

A Tesco várható magyarországi fejlesztéseivel kapcsolatban a vezető elmondta, hogy részben arra reagálnak, ahogy az internet megváltoztatja a vásárlói szokásokat, mert ehhez kell igazítani az üzletek méretét, kinézetét, és más értékesítési csatornák fejlesztéseit is. Egyrészt a core csatornákba, vagyis a hipermarketekbe fektetnek, másrészt a kényelmi formátumba, itt például a Shell-Tesco programra kell gondolni, és természetesen az online kiszállítás szolgáltatás csatornába is,

az elmúlt 2 hónapban megdupláztuk az online kapacitásunkat a régióban,

mondta el Simister.

Emelkedik az árfolyam

A bejelentést követően a Tesco árfolyama ma 1 százalékkal került feljebb.

Címlapkép: Jason Alden/Bloomberg via Getty Images