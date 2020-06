Újabb turisztikai fejlesztésekbe kezd az Appeninn

Többségi tulajdonrészt szerzett az Appeninn a Szepesi család bizalmi vagyonkezelőjeként eljáró Szepard Kft. tulajdonát képező Dreamland Holding Zrt.-ben, amely az elmúlt időszakban több vidéki turisztikai ingatlanfejlesztési projektet is elindított – jelentette be a társaság a Budapesti Értéktőzsdén.

A Szántódon és Tokajban a 2017. évben megkezdett, illetve várhatóan 2022-ben átadásra kerülő fejlesztések keretében többek között tematikus szállodák és élménypark, valamint különleges turisztikai központ épül, de megújulhat a Visegrádon található lepencei strandfürdő is. Emellett a felek együttműködésében valósul meg a balatonfüredi prémium kategóriás szállás és kikötő fejlesztés is. A beruházásokkal az Appeninn nagymértékben megerősíti pozícióját a hazai turisztikai ingatlanpiacon. A fenti tranzakciókat követően, Szepesi Richárd személyében olyan társbefektetővel kezd közös munkába a társaság, aki egyedülálló pozícióval és szakértelemmel rendelkezik a turisztikai piacon – derült ki a társaság közleményéből.

A Budapesti Értéktőzsdén közzétett tájékoztatás szerint az Appeninn megvásárolta a Dreamland Holding Zrt. 75 százalékos részesedését, amivel három jelentős, már megkezdett vidéki turisztikai ingatlanfejlesztési projekt is az érdekeltségébe került. „Az akvizícióval új szintre emeljük a jelenlétünket a turisztikai piacon” – értékelt Bernáth Tamás vezérigazgató, hozzátéve, hogy a vállalat már a Club Aliga területén és Balatonfüreden is nagyívű szállás- és kikötőfejlesztésekbe kezdett az utóbbi időszakban, megalapozva pozícióját ebben a szegmensben.

Már épül Szántódon a 109 szobás, öt csillagos, koloniális hangulatú családi élményszálloda és hamarosan elkezdődik a „80 nap alatt a föld körül Willy Foggal” utazásra építkező, tematikus játékelemeket bemutató élménypark építése is, a BalaLand. Tokajban a Csurgó-völgyi bánya területén tavasszal már megkezdődött az elsősorban felnőtt vendégekre pozícionált, öt csillagos, 100 szobás különleges hangulatú hotel építése, továbbá hamarosan elkezdődik egy főzőstúdiót is magába foglaló gasztroudvar és turisztikai központ építése a szálloda melletti területen. Visegrádon a lepencei strand újul meg minőségi szezonális strand- és egész évben működő zárt élményfürdőként, egyedi szolgáltatást nyújtó élményelemekkel, amelyhez később más turisztikai szolgáltatások is kapcsolódhatnak.

A beruházások jelentősen bővítik majd Magyarország turisztikai kínálatát egyedi tematikus hotelek létrehozásával, amivel az érintett települések gazdasági helyzetének és foglalkoztatottsági mutatóinak a koronavírus-járványt követő fellendítéséhez is hozzájárulnak

– mondta Bernáth Tamás.

A szántódi és a tokaji projekteket a tervek szerint már 2022 tavaszán átadják, a lepencei fürdő pedig 2023-ban lesz újra látogatható. A beruházások költségeit részben önerőből, részben bankhitelekből, részben a tranzakció során cégcsoporthoz került projektcégek által korábban elnyert, vissza nem térítendő támogatásokból fedezik.

A projekteket fejlesztő Dreamland Holding többségi üzletrészét az Appeninn a vagyonkezelő Szepard Kft.-től vásárolta meg, amely így 25 százalékos szakmai befektető marad a társaságban.A fenti tranzakcióval egyidejűleg a számos sikeres turisztikai beruházással rendelkező Szepesi irányítása alatt álló befektetési társaság 24,5 százalékos tulajdonrészt szerzett az Appeninn-től a balatonfüredi szállás- és kikötőfejlesztést végző Solum-Invest Kft.-ben.

„A turisztikai piacon egyedülálló pozícióval, szakértelemmel és tapasztalatokkal rendelkező társbefektetővel valósíthatjuk meg a beruházásokat, ami a majdani vendégeknek és az Appeninn részvényeseinek is fontos garancia lehet a projektek sikerességére” – tette hozzá Bernáth Tamás.

A Szepesi családhoz köthető az Eger környékén létrehozott és üzemeltetett Shiraz és Bambara Hotel, valamint a Bükki Rejtélypark is. Az 1001 éjszaka tematikájú Shiraz és a nyugat-afrikai stílusú Bambara egyaránt kiemelkedő kihasználtsággal, árbevétel- és eredménytermelő képességgel működik.

Ledolgozta a nagy márciusi esést az árfolyam

Az Appeninn a március esését immár teljesen le tudta dolgozni, a társaság részvényárfolyama idén 1,6 százalékkal került lejjebb.

