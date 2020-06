Eséssel indul a nap Amerikában, a járványügyi félelmek vetnek árnyékot a tőzsdékre

Eséssel indult a nap az amerikai részvénypiacokon, a befektetők a koronavírus-fertőzések számának emelkedése miatt aggódtak, amelyek több amerikai államban is emelkedtek. A piaci szereplőket az is óvatosságra inthette, hogy a hírek szerint az Egyesült Államok vizsgálja annak lehetőségét, hogy 3,1 milliárd dollárnyi addicionális vámot vessen ki az Egyesült Királyságból, Franciaországból, Németországból és Spanyolországból érkező árukra. A hangulatra továbbá az is árnyékot vetett, hogy az IMF frissített előrejelzése szerint a világgazdaság idén 4,9 százalékkal eshet vissza. A fejlett országokban jelentős lesz a visszaesés - az Egyesült Államok 8, az eurózóna 10,2 százalékos visszaesést szenvedhet el idén. A Dow 0,9 százalékos esése mellett az S&P500 0,7 százalékkal került lejjebb a szerdai piacnyitás után.