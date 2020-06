Dehogy van még vége a tőzsdei ralinak, most gyújtják csak be a rakétát

Miért emelkednének még magasabbra a részvénypiacok? Ki fog még ezeken a szinteken is részvényeket venni? Csak két kérdés, ami gyakran elhangzik beszélgetésekben az elmúlt hónapok tőzsdei ralija után, a kérdésekre mutatunk néhány választ. A részvénypiacok csodálatos emelkedésével párhuzamosan a profi befektetők egyre optimistábbá váénak, miközben pont a kisbefektetők pessimisták, utóbbiak hangulatát kontraindikátorként értelmezve jöhet még emelkedés a tőzsdéken.

Március közepe óta tart a rali a világ tőzsdéin, és bár néhány napos korrekciók már az elmúlt hetekben is voltak, a bear-ek nem igazán lélegezhettek fel, vagy a rövid távú túladottság, vagy kormányzati/jegybanki bejelentések miatt újra és újra megmentették a piacokat, több vezető részvényindex vagy közel került korábbi csúcsához, vagy pedig mint a Nasdaq is, egymás után emelkedik újabb és újabb rekordszintre.

Nem csoda, hogy ebben a környezetben egyre többen adják fel a pesszimista álláspontjukat, egy érdekes adatsor szerint ez a jelenség már a legpesszimistább véleményvezéreknél is felütötte a fejét: az Arbor Data Science kigyűjtötte a legpesszimistább pénzügyi véleményvezérek tweetjeit az elmúlt hónapokban, vizsgálva azt, hogy az üzenetek mennyire optimisták vagy pesszimisták, és azt találták, hogy a márciusi részvénypiaci mélypont, azóta pedig az egyes korrekciók alkalmával a tartósan pesszimisták (perma-bear) véleménye különösen negatív volt, ami viszont érdekes, hogy a perma-bear-ek aggregált véleménye hosszú idő után most először már inkább pozitív, vagyis úgy tűnik, hogy mostanra a legpesszimistábbak is bedobták a törölközőt.

Forrás: SocGen

Egy másik érdekes trend, vagyis rögtön kettő a befektetői hangulattal kapcsolatban: miközben a profi tanácsadók a részvénypiaci ralival párhuzamosan egyre optimistábbá váltak, addig a kisbefektetők pont ellenkezőleg, egyre pesszimistábbá. Az adatsorokból többféle következtetést is le lehet vonni, például azt, hogy széleskörű eufóriáról egyelőre nem beszélhetünk, másrészt akár arra is gondolhatunk, hogy a tőzsdei ralinak van még tartaléka, a retail befektetők pesszimizmusa kontraindikátorként is működhet, ez az állapot gyorsan átlendülhet abba, amikor a kisbefektetők növelik a befektetéseiket, újabb csúcsra húzva a részvénypiacokat.

Forrás: SocGen

Főként, ha figyelembe veszük, hogy az AAII kisbefektetői statisztikájának a 12 heti mozgóátlagának aktuális értéke a valaha mért egyik legalacsonyabb szinten áll, kontraindikátorként használva ennek igazán örülhetnek, akik a részvénypiacokra optimisták.

Forrás: SocGen

Hogy mennyire jól működik kontraindikátorként a kisbefektetői szentiment, jól mutatja a következő grafikon: pirossal a nettó optimista vélemények alakulása (8 heti mozgóátlag), fekete szaggatott vonallal pedig az S&P 500 index értékének alakulása, hól látszik, hogy számtalan alkalommal, amikor a befektetők kifejezetten pesszimisták voltak, akkor a következő időszakban emelkedés jött a benchmarkban, és fordítva is igaz, amikor eufórikus hangulatba kerültek a befektetők, érkezett is a korrekció.

Forrás: SocGen

Címlapkép: SpaceX via Getty Images