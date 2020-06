500 pontot ugrott a Dow

Emelkedés jöhet az amerikai tőzsdéken, a határidős indexek állása alapján a Dow 0,9 százalékos emelkedése mellett, az S&P 500 0,6 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,1 százalékot erősödhet. A piacokra árnyékot vet a koronavírus terjedése, hiszen a WHO vasárnap közel 190 ezer új fertőzésről számolt be globálisan, ami új rekordnak számít. A koronavírusos esetszám így meghaladja a 10 milliót, miközben már több mint félmillióan életüket vesztették a járványban. Az Egyesült Államok azt egyik leginkább érintett ország, több államban, köztük Texasban és Floridában is újra bevezettek néhány korlátozó intézkedést. Mindemellett azt is meg kell említeni, hogy az elmúlt két napban az új esetek számában lassulás látszott, a halálozási ráta pedig most jóval alacsonyabb, mint az első hullám alatt, ami részben annak tudható be, hogy a mostani új fertőzöttek javarészt fiatalok.