Félmilliárdot kell még betolni a CIG Pannónia leánycégébe

Az MNB elfogadta a CIG EMABIT biztosító szavatolótőke-helyzetének rendezésére benyújtott helyreállítási tervét. A biztosítónak a jelenlegihez képest további ötszázmillió forintnyi többlettőkét kell biztosítania működéséhez. A tőkemegfelelés helyreállításához – más intézkedések mellett – szükséges kiegészítő szavatolótőke-elem bevonását ugyanakkor a CIG EMABIT kérelmére egy másik határozatában már jóvá is hagyta a jegybank.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma közzétett határozatában jóváhagyta a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (CIG EMABIT) helyreállítási tervét, miután alkalmasnak találta arra, hogy a benne foglalt intézkedések megvalósítása esetében az intézmény szavatolótőke-megfelelése a – korábban meghosszabbított – jogszabályi határidőre, 2020. augusztus 4-ig helyreálljon.

Az MNB a jóváhagyással párhuzamosan még további 500 millió forintnyi többlettőke-követelmény teljesítését is előírta a CIG EMABIT számára, amely már a határozat hatályba lépésének napjától alkalmazandó. Megszabta azt is, hogy a biztosító a helyreállítási terv végrehajtása után számoljon be a szavatolótőke-megfelelésének helyreállásáról.

A jegybank egy másik, szintén a mai napon közzétett határozatában már jóvá is hagyta a CIG EMABIT 500 millió forint kiegészítő szavatolótőke-elemre vonatkozó kérelmét, amely a helyreállítási terv egyik fő eleme.

Mint emlékezetes, az MNB idén március 27-én kötelezte új helyreállítási terv beadására a CIG EMABIT-ot. A biztosító által eredetileg idén április 15-én benyújtott tervet a társaság (a jegybank hiánypótlási felhívása nyomán) még több alkalommal is kiegészítette. Részben ezért az intézmény kérelmére az MNB április végén meghosszabbította a tőkemegfelelés helyreállítására rendelkezésre álló határidőt is.

Szavatolótőke-helyzetének rendezéséig a biztosító nem köthet új biztosítási szerződéseket, a régieket nem hosszabbíthatja meg, s nem fizethet osztalékot. E korlátozások a mostani jóváhagyást követően, a helyreállítási terv végrehajtásáig változatlanul érvényben maradnak. Mint emlékezetes, a jegybank korábban jelentős bírságot is kiszabott a CIG EMABIT olaszországi, határon átnyúló szolgáltatásként nyújtott kezesi biztosításokkal kapcsolatban feltárt egyes jogsértések miatt.