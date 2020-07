Felpattantak az amerikai tőzsdék a munkanélküliségi adatok után

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Ázsiában emelkedtek a tőzsdék csütörtökön, Európában is jelentős emelkedést láttunk, a magyar tőzsde is jól teljesített. A befektetők kedvezően fogadták, hogy a Pfizer jó híreket közölt a potenciális koronavírus vakcinájával kapcsolatban. Az amerikai tőzsdéken is jelentős emelkedést látunk, miután a friss adatok szerint az amerikai munkanélküliségi ráta a vártnál nagyobb mértékben csökkent.