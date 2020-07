Rengeteg az adatvédelmi botrány - Mégis mire jutottunk a kétéves GDPR-rel?

Két év után az Európai Bizottság nem lát indokot a rendelet módosítására – nem minden lehetőségét használjuk még teljesen, többek között az ellenőrzésben és az előírások betartatásában kell előrelépni. Erre utal nem csak az Európai Bizottság jelentése, hanem az adatvédelmi hatóságok elé került és a sajtóban is megszellőztetett sok kihágás is. Az alábbiakban Szabó S. László adatvédelmi szakértő vendégszerzőnk cikkét közöljük.

A koronavírus-követő alkalmazásokat, sőt, a Black Lives Matter mozgalmat se kímélték a kiberbűnözők: elsősorban adathalász e-mailek jelentek meg a WHO és a polgárjogi mozgalom, sőt, a megyei hatóságok nevében (utóbbi arra biztat, hogy a mozgalomról adjanak információkat, de rosszindulatú program települ a címzett gépére, ha megnyitja a linket). A 2016-os hasonló eset után a Twitterről kerültek ki ismét kódolatlan jelszavak a világhálóra, az arcfelismeréssel foglalkozó Clearview cégről is kiderült, hogy irdatlan mennyiségű képet őriz rólunk. De hogy ne csak a nagy informatikai cégekről essen szó: ügyfelek adatait tartalmazó pendrájvot vesztett el a heathrow-i repülőtér egy alkalmazottja és az Easyjet utasainak adatai is kiszivárogtak. A legújabb, hogy a norvég adatvédelmi hatóság (Norvégia nem az EU-nak, hanem az Európai Gazdasági Térségnek tagja, amelyre szintén vonatkozik a GDPR) elrendelte a COVID-követő alkalmazás használatának felfüggesztését adatvédelmi aggályok miatt. Szerencsére ugyanis az adatvédelmi hatóságok sem tétlenkednek: az enforcementtracker.com oldal 305 adatvédelmi bírságról tud.

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) két súlyponti témája közül, amelyre a hatálybalépését követő két év múlva és utána négyévente a Bizottság által a Parlament és a Tanács elé a rendelet értékeléséről és felülvizsgálatáról terjesztendő jelentésnek ki kell térnie, az egyik az adatvédelmi hatóságok együttműködése és gyakorlatának egységessége. A másik az adat átadása az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba, amelyről már írtunk. Újdonság azóta, hogy már tudjuk, július 16-ára ígérnek ítéletet a Schrems-II ügyben valamint a brit Legfelső Bíróság elmarasztalta a Belügyminisztériumot (nem a magyart, a britet), hogy törvénytelenül adott át egy tanúvallomást egy terrorista bűnügyében az Egyesült Államok hatóságainak, mert nem vizsgálta meg, hogy a GDPR által előírt megfelelő garanciák rendelkezésre állnak-e (az USA megfelelőségi határozatát pótló híres-hírhedt Privacy Shield alá csak a magáncégek jelentkezhetnek be).

A GDPR komoly újdonsága volt, hogy megteremtette az adatvédelmi hatóságok nemzetközi együttműködésének kereteit – többek között meghatározva, hogy a panaszosok és az adatkezelők egyaránt egyetlen hatóságon keresztül intézhetik ügyeiket, nem kell minden országban külön eljárniuk (ez az úgynevezett „egyablakos rendszer”, a „one stop shop”). Ennek a feltétele, hogy a különböző adatvédelmi hatóságok gyakorlata egységes legyen. Amíg a Bizottság értékelése az egyeztetés folyosóit járta, a francia Legfelső Bíróság igazat adott a francia adatvédelmi hatóságnak, a CNIL-nek, hogy megbírságolta a Google-t (amelynek ügyeiben nem ő lett volna illetékes, ha figyelembe vesszük, hogy a cég európai központja Írországban van), mert úgy gyűjtött adatokat az androidos felhasználókról, hogy nem volt átlátható a mód, ahogy beleegyezésüket kérte, illetve azt nem választotta el más kérdésektől (a bíróság egyben megerősítette a bírság jogosságát és összegét –50 millió euró, amely a versenybírságokhoz képest csekély, de adatvédelmi tekintetben egyelőre rekordnak számít – is). Az érvelés természetesen az volt, hogy a Google európai központjának a bírság kivetésének időpontjában nem volt kapcsolata az androidos tevékenységgel, ezért nem jogos, hogy ügyeiben „saját” hatósága járhasson csak el. Megjegyzendő, hogy az adatkezelési nyilatkozat sem említette meg a Google Írországot és a Google Írország nem is nevezett ki adatvédelmi felelőst. Lehet tehát, hogy ez a döntés nem is jelent akkora veszélyt az egyablakos rendszerre, mint ellenzői állítják. A francia bíróság mindenesetre elutasította azt az indítványt, hogy kérjen előzetes döntéshozatalt az Európai Bíróságtól.

A mostani jelentés azonban ennél sokkal több témát érint. Egy éve is közzétettek egy infografikát és egy értékelést, most azonban az érdekeltek (köztük az Európai Adatvédelmi Testület, egy szakértői bizottság, az Európai Parlament és mások véleményének kikérése után) néhány általános trendet jelző számadat bekerült a jelentésbe is: az Alapvető Jogok Ügynökségének felmérése szerint a 16 év feletti európai lakosság 69%-a hallott már a GDPR-ről és 71%-uk országuk adatvédelmi hatóságáról.

Az adatvédelmi hatóságok munkájáról megállapították, hogy még nem használják teljes mértékben azokat a lehetőségeket, amelyeket számukra a rendelet lehetővé tesz. Elsősorban a közös eljárásokra, közös vizsgálatokra gondolnak. Ezek során sokszor a legkisebb közös nevezőben állapodnak meg ahelyett, hogy vitákban kialakítsák a közös álláspontot. Ebben közrejátszik az is, hogy a szabályozás által a tagállamok hatáskörébe utalt kérdésekben sokféle szabályozás született (például lehetséges volt a kiskorúak fokozott védelmének korhatárát csökkenteni, és a rendelet által előírt 16 év és a csökkentésre lehetővé tett 13 éves határ között az egyes országok más-más korhatárt választottak). Hogy ez miért meglepő, azt persze nehéz megmondani, hiszen ha szabadságot hagytak, ezt nyilván ki is használják.

Eltérő egyensúlyt találtak országonként az információszabadság és az adatvédelem között is. Ebben az Európai Bíróság és az Emberi Jogok (strasbourgi) Európai Bírósága fog valószínűleg iránymutatást adni, ahogy egyes ügyek eléjük kerülnek. Másik fontos eszköz az egységes gyakorlat kialakítására – nem csak a hatóságok, hanem az adatkezelők számára is -, hogy az Európai Adatvédelmi Testület kiadhat iránymutatásokat. Ebből 10 született 2019 végéig, és további 57 más jellegű dokumentumot hozott nyilvánosságra a grémium. Ezek egy része a testület elődjének, a régi irányelv 29 cikke alapján létrehozott munkacsoport iránymutatásait erősítette meg, helyenként hozzáillesztve azokat az új rendelet követelményeihez. Az se véletlen, hogy a tudományos adatfelhasználás területén előzi meg nagy várakozás a kiadandó irányelveket, amelyekhez az egészségügyi adatkezelés területén az Európai Bizottság is hozzáteszi a maga információit és elemzését.

Az új feladatokhoz a hatóságoknak többletforrásokra is szükségük van. Ezekkel való ellátottságuk országonként nagyon változó, összességében létszámuk 42, költségvetésük 49%-kal nőtt. Ugyancsak a Bizottság támogatta 5 millió euróval, hogy az adatvédelmi hatóságok a kis- és középvállalkozások széles köréhez eljuttathassák üzeneteiket. Miután sok informatikai világcég központja koncentrálódik Írországban és Luxemburgban, nagyon fontos, hogy ezek a hatóságok (már csak az említett egyablakos rendszer, illetve a „fő felügyeleti hatóság” szerep miatt is) képesek legyenek megfelelni feladataiknak – nem akárkikkel állnak szemben, ahogy azt a perek is bizonyítják. E két hatóság mellett a holland, izlandi és finn hatóságok létszáma bővült a legjobban.

Az anyag még jövőbeli fejleményként említi, de a múlt héten megállapodott a Tanács és az Európai Parlament a „fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárásokról” szóló irányelv végleges szövegében és a formális procedúrák (többek között a nyelvi változatok egységesítése) után kihirdethetik és hatályba lép. Ennek értelmében minden tagállamban nyilvános névsorba veszik azokat a szervezeteket, amelyek fogyasztók nevében felléphetnek az irányelvet átültető jogszabályok hatálybelépését megelőző ügyekben is, így például a koronavírus-járvány miatt lemondott repülőjegyek ügyében. Fontos az is, hogy ezek a szervezetek nem csak abban az államban léphetnek fel, ahol bejegyezték őket, hanem az Unióban bárhol.

Ez azon tagállamokban, ahol már jól működő ilyen mechanizmusok voltak, mint Németország, Franciaország vagy Hollandia, nem jelent nagy változást. Ugyanakkor minden országban kell legyen legalább egy ilyen szervezet, és ezen szervezetek számára illetékcsökkentéssel, költségmentességgel vagy támogatással meg kell könnyíteni, hogy eljárhassanak.

A fogyasztók panaszai és perei sokban előmozdíthatják az előírások betartatását – de az adatvédelmi hatóságok szerepét kár lenne tagadni. A nemzetközi ügyek és az egyeztetés pedig bonyolult. Az ír hatóságnál 20 ilyen vizsgálat van folyamatban – és még egyik se zárult le. A Twitter ügyében a tervezetet most véleményezi a többi hatóság, másokról még nem tudunk semmit.

Az adatkezelő cégek, hatóságok és szervezetek előtt is van még feladat. Eddig mindegy félmillióan jelöltek ki adatvédelmi felelőst (ez csak a hatóságoknak és azon cégeknek és más szervezeteknek kötelező, amelyek főtevékenységként vagy nagymértékben kezelnek személyes adatokat), de szabtak már ki bírságot ennek elmulasztása miatt és azért is, mert az adatvédelmi felelős függetlensége kétséges volt.

Két év nem hosszú idő, különösen egy ilyen nagy horderejű változás esetén. Ezért nem meglepő, hogy az Európai Bizottság egyelőre nem javasolja a rendelet módosítását.

Sok EU-n kívüli állam (köztük Chile, Dél-Korea, Brazília és Japán) modellezi adatvédelmi szabályozását az unióéhoz, már csak azért is, hogy megszerezze a bűvös „megfelelőségi határozatot”, amelynek birtokában az adott országba ugyanúgy átadhatók személyes adatok, mint az EGT-n belül. Amennyire elismerik a szabályok úttörő jellegét és nemzetközi hatását, annyira kritizálják is, hogy gátolja az adatgazdaság innovatív fejlesztését (ezért várja mindenki feszülten a fentebb említett irányelvet a tudományos adatkezelésről). A digitális gazdaság fejlesztése a von der Leyen Bizottság egyik prioritása és sorra látnak napvilágot elképzeléseik az adatgazdaságról, a mesterséges intelligenciáról és más technológiai területek fejlesztéséről. Ezek új kihívásokat jelentenek az adatvédőknek is, és ezért nem csak az fontos, hogy az adatvédelmi hatóságok és a tagállami jogalkotók és jogalkalmazók javítsák a szabályok gyakorlati alkalmazását, hanem az is, hogy mi, akiknek adatairól szó van, és akiket a rendelet szépen „érintett személyek”-nek nevez, tudatában legyünk jogainknak és ne engedjük azokat megsérteni.