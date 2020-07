Koronavírus: óvatosságra inti az utazókat az Egészségügyi Világszervezet

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) arra figyelmeztette az utazókat, hogy folyamatosan tájékozódjanak a koronavírus-helyzetről, és viseljenek maszkot a repülőgépeken.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kedden arra figyelmeztette az utazókat, hogy viseljenek maszkot a repülőgépeken, és folyamatosan tájékozódjanak, mivel a koronavírus megbetegedések néhány ország esetében ismét emelkedést mutatnak, ami például Ausztráliában új korlátozásokat vont maga után.

A WHO szóvivője, Margaret Harris arra figyelmeztetett, hogy senki se vegye könnyelműen a járvány egy-egy helyszínen történő újraéledését és a koronavírus széleskörű elterjedése miatt fokozott óvatosságra intett minden utazót.

A WHO a múlt hónapban frissíteni kívánta az északi félteke nyári szabadságolásai előtt az utazási útmutatásait, ennek közzétételére azonban egyelőre még nem került sor. A szóvivő mindemellett hozzátette, hogy az utazóknak érdemes észben tartani, hogy a dolgok meg is változhatnak.

Margaret Harris szerint több országban változás, és a fertőzésszám emelkedése is megfigyelhető, olyan országok, amelyek első körben sikerrel szabtak gátat a járvány terjedésének, most növekvő esetszámmal szembesülnek, kiemelve Ausztráliát és Hongkongot. Ausztrália második legnagyobb városában kedden ismét járványügyi lezárásokat vezettek be, amely alól csak azon melbourne-i lakosok mentesülnek, akik alapvető üzleti tevékenységet végeznek.

A WHO az utazók számára korábban közzétett irányelvei olyan józan tanácsokat tartalmaztak, mint a közösségi távolságtartás, a kézmosás vagy a szemek, az orr és a száj érintésének elkerülése. A szóvivő kedden azt is javasolta, hogy az utazók viseljenek maszkot a repülőgépeken, amit sok légitársaság már meg is követel. A szóvivő szerint a repülésénél nincs mód a közösségi távolságtartásra, ezért olyan óvintézkedések javasoltak, mint az arc eltakarása.

(Reuters)

Címlapkép forrása: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images