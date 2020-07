Úgy tűnik, egyelőre nem lesz százszobás szálloda a Fertő tó partján

A lap szerint már nemcsak az UNESCO, hanem az Európai Bizottság is vizsgálja a Fertő tó körüli, 32 milliárd forintosra tervezett állami gigaberuházást.

Az UNESCO világörökségi bizottságához egy magyar magánszemély fordult, azt kérve, hogy a Fertő tó és környéke kerüljön föl a veszélyeztetettségi listára. Ez az első lépés ahhoz, hogy a Fertő-Hanság Nemzeti Park területén fekvő tó elveszítse világörökségi címét.

A projekt bekerült abba az UNESCO elé kerülő jelentésbe is, amely azt foglalja össze, hogy világszerte mely turisztikai munkálatok veszélyeztetik a világörökség részének nyilvánított területeket.

A Fertőrákoson formálódó állami tervet az Európai Bizottság is vizsgálja. Egy magyar állampolgár kérte a bizottságot, kényszerítse ki a magyar kormánytól, hogy az osztrákokat is vonják be az egyeztetésbe, a beruházás környezeti hatásvizsgálata legyen határokon átnyúló.

