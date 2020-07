Gázt talált a Mol Pakisztánban

A Mol a pakisztáni TAL Blokk operátoraként, gázt és kondenzátumot talált. A cég történetében ez a 13. találat Pakisztánban és a 10. találat a TAL Blokkban.

A Mamikhel South-1 kutatófúrás sikeresen elérte a 4 939 m talp mélységet 2020. május 20-án. A Lockhart és Hangu formáció a tesztelés során 6 516 hordó kőolajegyenérték per nap (16,12 millió köbláb per nap, illetve 3 240 hordó per nap) szénhidrogént termelt 4 476 PSI termelés közbeni kútfejnyomás 32/64”-es fúvóka mellett. A kút további tesztelése folyamatban van – áll a Mol közleményében.

A Mol operatorként naponta 89 ezer hordó egyenértékű szénhidrogént termel ki a TAL Blokkban, amelyben 8,4 %-os a részesedése. Joint Venture partnereink a OGDCL, PPL, POL és GHPL. A Mol 21 éve működik Pakisztán upstream ágazatában, és négy pakisztáni blokkban van részesedése.

Kereskedés MOL-részvényekkel a Portfolio Online Tőzsdén! Kedvező feltételek, profi ügyfélszolgálat. Start

Címlapkép: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt