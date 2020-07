Papírpalackban érkezik jövőre a Johnnie Walker

A brit cég nyilatkozatában közölte, hogy a palack papíralapú és teljes egészében fenntartható forrásból származó fából készül. A palack fejlesztése egy kollaboráció eredménye az italipari óriás és a Pilot Lite nevű, a különböző vállalatok K+F üzletágának fejlesztésével foglalkozó cég között, melynek eredményeként megalapították Pulpex Limited nevű fenntartható csomagolástechnológiai céget.

Today we announce we’ve created the world’s first ever 100% plastic free paper-based spirits bottle, made entirely from sustainability sourced wood. The bottle will launch with whisky in early 2021 . Take a look: @johnniewalker_