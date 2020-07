Kiterjesztette a hajózási tilalmát az amerikai járványügyi hivatal, esnek a hajózási cégek részvényei

Az amerikai járványügyi hivatal (CDC) kiterjesztette a hajózási tiltását szeptember 30-ig, a koronavírus-fertőzések növekedése miatt. A CDC szerint az utasforgalmat fel kell függeszteni az Egyesült Államok vizein, a legalább kétszázötven utast szállítani képes tengerjáró hajók esetében.

Több hajózási társaság részvényárfolyama is lejjebb került pénteken, miután az amerikai járványügyi hivatal (CDC) kiterjesztette a hajózási tiltását, a koronavírus-fertőzések növekedése miatt. A CDC szerint az utasforgalmat szeptember 30-ig fel kell függeszteni az USA vizein, a legalább kétszázötven utast szállítani képes tengerjáró hajók esetében.

A korábbi hajózási tiltás július 24-én járt volna le. A kormányzati döntést megelőzően a Cruise Lines International Association június közepén a tengerjáró hajó-utazások korlátozásának szeptember 15-ig történő önkéntes felfüggesztését jelentette be.

A hajózási társaságok és az utazási cégek részvényei számára a koronavírus-vakcinával kapcsolatos hírek is erőteljes piacmozgató hatással bírtak az utóbbi időben. Szerdán több hajózási cég árfolyama is felpattant, miután az amerikai biotechnológiai cég, a Moderna jó hírekről számolt be a társaság koronavírus-vakcinájának klinikai tesztjével kapcsolatban.

A CDC bejelentése után pénteken estek a hajózási társaságok részvényei, a Norwegian Cruise Line 1,9 százalékot esett ma, a cég részvényárfolyama idén 73,8 százalékkal került lejjebb.

A Royal Caribbean Cruise 1,2 százalékkal került lejjebb, a társaság papírjai idén 60,1 százalékot estek.

A Carnival Corp. 1,9 százalékot esett ma, a vállalat részvényárfolyama idén 69,5 százalékkal került lejjebb.

(MarketWatch)

Címlapkép forrása: Smith Collection/Gado/Getty Images