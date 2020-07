Lefordultak a tengerentúli tőzsdék

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Ázsiában estek a tőzsdék pénteken, különösen a sanghaji tőzsde teljesített gyengén, amely 3,9 százalékot esett, a hangulatra az USA és Kína közötti feszültség vetett árnyékot. Az európai piacokon is kedvezőtlen a hangulat, a magyar tőzsde is lejjebb került. A tengerentúli tőzsdék is lefordultak a nyitás után, a Nasdaq ma is alulteljesítő.