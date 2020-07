Az irányt keresi a Dow és az S&P 500

Miután sorra szigorítanak a spanyolokkal szemben egyes európai országok, a TUI is úgy döntött, hogy lemondja a Spanyolországba szóló utazásait augusztus 9-ig. Legutóbb a britek jelentették be, hogy karantén vár azokra, akik Spanyolországból jönnek be az országba, mivel a déli országban jelentősen megnőtt a koronavírusos esetek száma. Mivel nem a britek az egyetlenek, akik hasonló döntést hoztak, Európa legnagyobb utazási cége, a TUI úgy döntött, hogy augusztus 9-ig törli a Spanyolországba szóló utazásait. Az utazási iroda ugyanakkor kitért arra is, hogy a Baleár-szigetekre és a Kanári-szigetekre a terveknek megfelelően utazhatnak hétfőtől (a cég által törölt utazások a szárazföldi Spanyolországra vonatkoznak). A TUI árfolyama 11,4 százalékkal került lejjebb, míg idén 70,9 százalékos mínuszban van.