Az újabb nagy mentőcsomag reménye fűtötte az amerikai tőzsdéket

Továbbra is mérsékelt emelkedésben járnak a vezető amerikai részvényindexek (0,4-0,8%), a legnagyobb emelkedést a technológia-túlságos Nasdaq-nál látjuk, hiszen amint azt már az előző posztunkban is jeleztük: jól teljesítenek a gyorsjelentés eredményeire várva is az ún. FAANG-részvények. 1-3% közötti emelkedést mutatnak, és mivel a Nasdaq-ban és az S&P-ben tekintélyes a súlyuk, az egész piacot képesek felfelé húzni. Közben persze figyelmeztető, hogy sorozatban ötödik egymást követő napja 1000 felett van a napi elhunytak száma a koronavírus miatt, és számos déli és nyugati államban rossz a vírushelyzet, ez pedig a fogyasztói óvatosságon keresztül a gazdasági kilátásokra is rányomja a bélyegét.

Az arany unciánkénti árfolyama továbbra is 1937 dollár körül mozog a piacon, amit egyrészt a menedékjellege magyaráz a bizonytalan időkben, másrészt a hanyatló dollárnak tudható be. Az euróval szemben ugyanis már 1,1750 körül jár a kereskedés, a dollárindex 94 alatt kétéves mélypontra bukott, így a gyengébb dollárban kifejezett aranyár érthetően emelkedik.

Az amerikai WTI kőolajfajta ára közben ezzel együtt is 1% körüli esést mutat, mert a vírushelyzet romlása a kőolaj iránti kereslet gyengülése felé mutat.