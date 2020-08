Felfelé kapaszkodnak az amerikai tőzsdék, felpattant a Microsoft

Egyre feljebb kerülnek az európai tőzsdék, amely részben annak tudható be, hogy a vártnál jobban alakult a kínai feldolgozóipar beszerzési menedzserindexe, a Caixin magáncég által számított mutató a vártnál nagyobbat emelkedett a múlt hónaphoz képest. Ez továbbra is kedvező hír, hiszen gyorsabb kilábalást vetít előre. Emellett a spanyol feldolgozóipari BMI 2018 áprilisa óta most volt a legmagasabban, az eurózóna végleges feldolgozóipari BMI-je pedig jobban alakult, mint az előzetes érték.