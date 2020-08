Túlszárnyalta az elemzői várakozásokat a Richter

Hétfőn tette közzé legfrissebb számait a Richter, a társaság a főbb sorokon felül tudta teljesíteni a Portfolio által készített elemzői várakozások mediánját, az árbevétel nőtt a második negyedévben, a Vraylar jól teljesített, és a készítményhez köthető royalty bevételek mellett a Richter partnere, az AbbVie kiváló teljesítményének köszönhetően a Vraylar árbevétele a második negyedévben átlépte az 1 milliárd dolláros határt, amely mérföldkő bevételt eredményezett. A Richter adózott eredménye kétszámjegyű ütemben bővült, ami új negyedéves csúcsot jelentett, a befektetők figyelme ezután a menedzsment várakozásai felé fordulhat majd.

Hétfőn hajnalban tette közzé idei második negyedéves gyorsjelentését a Richter, a társaság árbevétele 137,3 milliárd forint lett, ami 4,4 százalékkal volt magasabb a Portfolio által készített konszenzus mediánjánál, a bruttó fedezet 80,8 milliárd forint lett, ami szintén felülteljesítette az előzetes elemzői várakozásokat. Az üzleti tevékenység eredménye 27,1 milliárd forint lett a második negyedévben, ami 22,7 százalékkal volt magasabb a Portfolio elemzői konszenzusának mediánjánál, az adózott eredmény 31,5 milliárd forint lett, szemben az elemzői konszenzus 20,7 milliárd forintos medián értékével. A Richter második negyedéves adózott eredménye új negyedéves rekordot jelentett.

Nőttek a bevételek

A Richter 2020-as második negyedéves árbevétele 14,5 százalékkal 137,3 milliárd forintra emelkedett, ami 2,9 százalékkal alacsonyabb az idei első negyedéves, rekord árbevétellel összehasonlítva; a társaság 4,4 százalékkal teljesítette felül a Portfolio által összeállított elemzői konszenzus medián értékét. A Richter partnere, az AbbVie kiváló teljesítményének köszönhetően a Vraylar árbevétele a második negyedévben átlépte az 1 milliárd dolláros határt, amely mérföldkő bevételt eredményezett. A robusztusan növekvő értékesítés után elszámolt magasabb royalty bevételeknek is köszönhető, hogy az USA a Richter kiemelt piacainak élére került. A Richter specialty átalakulása jó ütemben halad, mivel a társaság nőgyógyászati értékesítése emelkedett és első bioszimiláris készítményük, a teriparatide is ígéretes árbevételt ért el a beszámolási időszakban. A devizaárfolyam változások 16,21 milliárd forint értékben hatottak a Richter konszolidált árbevételére.

Nagyot nőtt a gyógyszergyártás árbevétele az Egyesült Államokban

A gyógyszergyártási szegmensen belül a magyarországi árbevétel 1,4 százalékkal 20,43 milliárd forintra nőtt az idei első félévben a korábbi év azonos időszakához képest. A teljes gyógyszerpiac növekedése 4,8 százalék volt, a Richter termékek kiskereskedelmi forgalma 2,4 százalékkal emelkedett a rendelkezésre álló IQVIA (az IMS jogutóda) adatok alapján. A társaság a hazai piaci szereplők rangsorában 5,0 százalékos részesedéssel a negyedik helyen áll. A vényköteles patikai piacot tekintve a Richter 7,4 százalékos piaci részesedéssel a második legnagyobb forgalmazó.

A gyógyszergyártás szegmens teljes európai uniós árbevétele 8,3 százalékkal 66,92 milliárd forintra emelkedett 2020. első félévében, a korábbi azonos időszakával összehasonlítva. Az EU12 régió a csoport gyógyszergyártási szegmensén belül a teljes európai uniós árbevétel 50 százalékát tette ki. A Lengyelországban elért árbevétel elsősorban a Richter vírus elleni készítménye, a Groprinosin forgalomemelkedésének volt köszönhető. Romániában a régóta bevezetett branded generikus készítmények árbevétele számottevően növekedett a vizsgált időszakban. Az EU15 piacain a Richter árbevétele 7,1 százalékkal növekedett (euróban 0,8 százalékkal csökkent). Ezt a teljesítményt befolyásolta a forintnak az euróhoz mért 7,9 százalékos gyengülése. Az elért forgalomhoz elsősorban a Németországban, Spanyolországban, valamint Olaszországban elért árbevétel járult hozzá. A termékösszetétel vonatkozásában az orális fogamzásgátlók és a Terrosa által elért magasabb árbevétel nem tudta ellensúlyozni a Bemfola értékesítésében bekövetkezett visszaesést, valamint az Esmya árbevétel kiesését. A gyógyszergyártási szegmensen belül az EU15 régió adta a Richter Európai Unióból származó árbevételének 50 százalékát.

A FÁK régió forintban kifejezett árbevétele 5,8 százalékkal 61,75 milliárd forintra emelkedett az idei első félévben a korábbi év azonos időszakához képest, a régióban elért, forintban mért árbevételt pozitívan befolyásolták a devizaárfolyam változások, elsősorban a dollár erősödése, valamint a forint gyengülése. Oroszországban a 41,44 milliárd forintot kitevő árbevétel forintban mérve gyakorlatilag változatlan szinten maradt. Ezt a teljesítményt érintette a rubel forinthoz mért kismértékű, 2,5 százalékos erősödése. A piaci környezet volatilis jellegét tovább fokozta a világjárványhoz köthető egyenetlen értékesítés, továbbá a tárgyidőszakban tapasztalt romló vásárlóerő is. Fenti hatások következtében a rubelben mért árbevétel kismértékben elmaradt a bázisidőszaki értékesítési szint mögött. A közvetlen promóciós tevékenységek hatósági felfüggesztésre kerültek 2020 áprilisában és mostanáig sem kezdődhettek újra. A létfontosságú listán szereplő termékek árát felülvizsgálja a hatóság, az új árak előreláthatólag 2021. január elsejéig lépnek hatályba. A Richter 2020 első félévében elért árbevételét pozitívan érintette a forgalomban lévő készítményei árának átlagosan mintegy 4 százalékkal történő emelése. Ukrajnában a Richter árbevétele 19,9 millió dollárt tett ki. Az elért növekedés elsősorban annak tudható be, hogy a Richter vírus elleni készítménye, a Groprinosin értékesítése a világjárványhoz köthető felvásárlások miatt több mint háromszorosára növekedett 2020 első félévében, amihez a bázisidőszaki forgalom alacsony szintje is hozzájárult. A FÁK egyéb tagköztársaságaiban realizált árbevétel növekedés elsősorban a Groprinosin által elért magasabb árbevételnek, valamint az orális fogamzásgátlóink magas árbevétel szintjének a következménye. A térség egyes országaiban bekövetkezett árfolyamgyengülést nagyjából kiegyenlítették a térség országaiban átlagosan érvényesített mérsékelt áremelések.

Az Egyesült Államokban 64,3 százalékkal, 52,94 milliárd forintra nőtt a forintban kifejezett árbevétel az idei első félévben. A jelentős árbevétel növekedés elsősorban a Richter partnere, az AbbVie/Allergan által realizált értékesítés után elszámolt bővülő royalty bevételnek volt köszönhető. Továbbá, a bázisidőszakhoz hasonlóan, egyszeri, a Vraylar értékesítéséhez kötött mérföldkő bevételt számolt el a Richter, 7,946 milliárd forint (25,4 millió dollár) értékben. A szteroid hatóanyag és az ezekhez kapcsolódó profit sharing bevételek szintén hozzájárultak az elért árbevételhez. A fenti fejlemények eredményeképpen az USA a Richter első számú piacává vált árbevétel tekintetében.

Kínában 3,6 százalékkal 9,43 milliárd forintra emelkedett a forintban kifejezett árbevétel az idei első félévben, a korábbi év azonos időszakához képest. A Cavinton injekciónak 2019 második félévében a kínai hatóságok által kihirdetett támogatási listáról való törlése 2020. január 1-jén lépett hatályba, ami a készítmény árbevételében jelentős kiesést okozott. Ezt a visszaesést ellensúlyozta a Richter sürgősségi fogamzásgátlója, az Escapelle, valamint egyéb generikus készítményeinél a forgalom emelkedése. Előbbi készítményből előszállítások történtek.

Latin-Amerikában 15,4 százalékos volt a forintban kifejezett árbevétel növekedése az idei év első félévében, az éves szinten elért növekedés elsősorban a világjárványhoz köthető felvásárlások eredménye.

Az egyéb országok esetében 55,5 százalékkal emelkedett a forintban kifejezett árbevétel az idei első félévben, a korábbi év azonos időszakával összehasonlítva. A beszámolási időszakban elért árbevételhez a Richter Vietnámban eladott orális fogamzásgátlói, a Japánban értékesített teriparatide, valamint a Bemfola Ausztráliába irányuló értékesítése járult hozzá legnagyobb mértékben. Bizonyos, egyszeri orális fogamzásgátló kiszállítások is a régió árbevételének növekedését eredményezték.

Hasít a Vraylar

A Vraylar jól teljesített az idei második negyedévben, a készítmény royalty bevétele 58,3 millió euró volt az idei második negyedévben, míg a Reagila 3,1 milliós árbevételt ért el az idei második negyedévben. 2020 első félévében a Vraylar royalty árbevétele 35,298 milliárd forintot (112,8 millió dollárt) tett ki, amely nagymértékben hozzájárult a Richter vizsgált időszakban realizált árbevételéhez. A Richter az Allergan-nal létrejött megállapodása alapján, amennyiben a Vraylar árbevétele egymást követő 12 hónap során meghaladja az 1 000 millió dollárt, az AbbVie / Allergan egyszeri mérföldkő kifizetést teljesít a Richternek. Ezt, az IFRS szabályozás szerint, mint szokásos tevékenységhez kapcsolódó bevételt, az árbevétel soron kell bemutatni. A vizsgált időszakban a Richter a Vraylar árbevételéhez kapcsolódóan 7,946 milliárd forint (25,4 millió dollár) értékben számolt el értékesítéshez kapcsolódó mérföldkő bevételt, míg a bázis időszakban ugyanilyen jogcímen 7,072 milliárd forint (24,9 millió dollár) összeget fizetett ki a Richter amerikai partnere, az AbbVie/Allergan.

A Bemfolából származó árbevétel 5,9 millió euró lett az idei második negyedévben, a Bemfola értékesítéséből származó alacsonyabb árbevétel elsősorban annak tudható be, hogy a termékenységi központok többsége a világjárvány miatt majdnem három hónapon keresztül zárva tartott.

A PRAC által 2020 márciusában kezdeményezett újabb vizsgálat következményeképpen az Esmya értékesítése felfüggesztésre került. A Richter szerint nem zárható ki, hogy az év hátralévő részében nem realizálnak több árbevételt.

Emelkedett a bruttó fedezeti hányad

A bruttó fedezeti hányad 2020. második negyedévében 58,8 százalékos volt, szemben a korábbi év azonos időszakának 56,9 százalékos értékével. Az idei első félévben a bruttó fedezeti hányad emelkedett 2019 első félévéhez képest, ehhez hozzájárult a gyógyszergyártási tevékenység árbevételének bővülése, ami meghaladta az alacsony fedezetű nagy- és kiskereskedelmi szegmens forgalmának növekedését.

A fedezeti összeget pozitívan befolyásolta a Vraylar amerikai értékesítése után járó royalty éves szinten bekövetkezett számottevő növekedése (18,394 milliárd forint). Tekintettel arra, hogy a Richter mind a bázisidőszakban, mint pedig 2020 első félévében értékesítéshez kapcsolódó egyszeri mérföldkő bevételben részesült, annak a bruttó fedezet változására gyakorolt hatása a dollárnak forinttal szemben az elmúlt 12 hónap alatt bekövetkezett árfolyamváltozására korlátozódott. Pozitívan befolyásolta a fedezetet a magas fedezetű orális és sürgősségi fogamzásgátlók forgalmának növekedése; és a Richter egyes készítményei (kardiovaszkuláris termékek, vagy a víruselleni Groprinosin) iránt, részben a világjárványhoz köthető felvásárlások miatt az első negyedévben fokozódó kereslet. Pozitívan befolyásolta a fedezetet az összességében kedvező árfolyamkörnyezet, az erősödő dollár, amihez hozzájárult a gyengülő forint, amelyek a forintban kifejezett árbevétel növelésén keresztül hatottak a fedezeti összeg alakulására. A készletek szintjének megemelkedése csökkentette a bruttó fedezetet; a fedezeti összeget negatívan érintette a Richter egyes, branded generikus és hagyományos készítményei árbevételének visszaesése, ami részben annak a következménye, hogy a Cavinton-t Kínában törölték a támogatott készítmények listájáról, valamint, hogy Oroszországban elindult a kötelező árharmonizációs eljárás és a Közép-Kelet Európában nagymértékben emelkedő munkabérek.

Az értékesítési és marketing költségek 8 százalékkal csökkentek az idei első félévben a korábbi év azonos időszakával összehasonlítva. Az értékesítési és marketing költségek aránya az árbevételhez viszonyítva jelentősen csökkent a beszámolási időszak során részben a dinamikusan növekvő árbevétel következtében. Ezen költségek összegének csökkenése főként annak köszönhető, hogy világjárvány miatt bevezetett intézkedések jelentősen korlátozták a promóciós tevékenységeket különösen az EU15 régióban és Oroszországban. Ehhez a kedvezőtlen piaci környezet miatt visszafogott kínai promóciós költségek és az ugyanitt csökkentett orvoslátogatói létszám is hozzájárult. Az idei első félévben a kutatási és fejlesztési költségek 19,9 százalékkal emelkedtek, ezen költségek alakulása az Allergannal közösen végzett, jelenleg is folyó klinikai vizsgálatoknak, a biotechnológiai és nőgyógyászati fejlesztési programoknak köszönhető. A K+F költségeket tovább növelték egyes központi idegrendszeri projektek is, amelyek klinikai fázisba értek, ezen költségek szintjének általános emelkedése, növekvő törzskönyvezési költségek, valamint az ehhez a területhez átsorolt informatikai költségek is.

Az üzleti tevékenység eredménye 57,6 százalékkal 27,1 milliárd forintra emelkedett az idei második negyedévben, a korábbi év azonos időszakával összehasonlítva.

Nőtt az adózott eredmény

A pénzügyi tevékenység eredménye 3,7 milliárd forint lett az idei második negyedévben, szemben a korábbi év azonos időszakának 1,89 milliárd forintos értékével. Az idei első félévben a pénzügyi tevékenység eredménye 9,45 milliárd forint lett, ami 32,4 százalékkal volt magasabb a korábbi év azonos időszakával összehasonlítva. A Richter adózott eredménye 79,9 százalékkal 31,5 milliárd forintra emelkedett 2020. második negyedévében, a korábbi év azonos időszakához képest. A második negyedéves adózott eredmény 52,7 százalékkal haladta meg a Portfolio által összeállított elemzői konszenzus medián várakozásait, a második negyedéves eredmény egyben új negyedéves rekordot jelentett.

Koronavírus update

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban a Richter gyorsjelentése többek között kiemelte, hogy a Richter vertikálisan integrált üzleti modellje, valamint a bizalomra és együttműködésre épülő vállalati kultúra tette lehetővé, hogy vevők igényeit a második negyedévben is időben és teljes körűen ki tudták elégíteni. A márciusban bevezetett rendkívüli intézkedések egy részét enyhítették a második negyedév során. A Richter számára továbbra is kiemelt fontosságot élvez a kollégái egészségének és jólétének megőrzése, valamint az, hogy a világszerte magas minőségben és elérhető áron kínált készítményeinket a betegek számára elérhetővé tegyék.

A Richter a világjárvány által közvetlenül érintett üzleti tevékenységeinek többsége lassanként visszatért a régi kerékvágásba. Mindemellett márciusban a társaság szinte valamennyi piacán felfüggesztett promóciós tevékenységét a kiemelt piacaikon részben vagy egyáltalán nem sikerült még újraindítania. Ez elsősorban Oroszországot érinti, ahol teljes egészében betiltották mind a személyes, mind az online orvoslátogatást. Emellett az orvos-beteg találkozások is korlátozás alá estek, ami a vizsgált időszak alatt negatívan érintette a receptfelírások alakulását.

A Richter kiemelte, hogy a vállalat továbbra is tőkeerős, cash-flowja pozitív és szigorú vevői hitelpolitikája továbbra is hozzájárul ahhoz, hogy stressztűrő képességüket a globális gazdasági kihívások időszakában is fenntartsa. A társaság sem a beszámolási időszakban, sem a beszámoló kiadásáig eltelt időben a fizetési hajlandóság/képesség tekintetében semmilyen romló tendenciát nem észlelt.

Így látja Orbán Gábor

Történelmi sikerként értékeljük, hogy egy közép - kelet-európai székhelyű gyógyszeripari vállalat által felfedezett gyógyszermolekula „blockbuster” termékké vált az Egyesült Államok piacán. Partnerünk, az AbbVie kiváló teljesítményének köszönhetően a Vraylar árbevétele a második negyedévben átlépte az 1 milliárd dolláros határt, amely mérföldkő bevételt eredményezett. A robusztusan növekvő értékesítés után elszámolt magasabb royalty bevételeknek is köszönhető, hogy az USA a kiemelt piacaink élére került. Specialty átalakulásunk jó ütemben halad, mivel nőgyógyászati értékesítésünk emelkedett és első bioszimiláris készítményünk, a teriparatide is ígéretes árbevételt ért el a beszámolási időszakban.

-emelte ki Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója.

Nem drága a Richter

Az elemzői várakozások a Richter esetében magas EBITDA növekedést vetítenek előre, ehhez képest viszonylag alacsonynak mondható a Richter EV/EBITDA mutatója.

A Richter részvényei az utóbbi néhány évben diszkont mellett forogtak a legközelebbi szektortársaihoz képest, és az elmúlt időszak során a diszkont mértéke nőtt.

Az európai gyógyszercégekhez képest 2016-ban és 2017-ben jellemzően prémium mellett forogtak a Richter részvényei, miután a piaci szereplők magas növekedést áraztak. Az elmúlt két évben azonban a Richter papírjai diszkont mellett forogtak.

Az elemzői konszenzus jelenleg magas profitnövekedést vár a Richtertől, azonban a részvény árazása nem tekinthető jelentősen elrugaszkodottnak, ezért a Richter továbbra is vonzó papír a szektoron belül.

A Richter részvényei a legközelebbi szektortársakkal összehasonlítva 2016-ban és 2017-ben is prémium mellett forogtak, és bár a prémium mértéke 2018-ban csökkent, a Richter részvényei az elmúlt időszak folyamán továbbra is prémium mellett forognak a legközelebbi szektortársakhoz képest, a prémium mértéke azonban az utóbbi időben láthatóan csökkent.

Felpattant az árfolyam

A Richter május eleje és július eleje között gyakorlatilag oldalazott, majd az árfolyam lejjebb került, a részvény egyre alacsonyabb csúcspontokat és mélypontokat hagyott a grafikonon. A múlt szerdán azonban fordulat következett és a Richter ismét emelkedni kezdett. Az árfolyam pénteken 2,5 százalékkal került feljebb, míg a társaság részvényárfolyama idén 5,6 százalékot emelkedett, ezzel a négy hazai blue chip közül idén egyedül a Richter volt képes emelkedni.

Címlapkép forrása: MTVA/ Bizományosi: Róka László