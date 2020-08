Fókuszban az amerikai részvények - online előadás

Sok hazai kisbefektető követi kiemelt figyelemmel az amerikai részvénypiaci mozgásokat, mert sok izgalmas egyedi sztorit lehet találni akár rövid vagy hosszabb távra is, sőt az osztalékfókuszú megközelítést is jobban lehet alkalmazni, de a széles termékpalettát érdemes elemzéssel, ötleteléssel szűkíteni. Ebben segít a Portfolio Trader élő online elemző webináriuma.

Hosszú évek óta az amerikai tőzsdék mozgása diktálja a tempót a világnak, a február-márciusi bezuhanásból is a tengerentúli részvények álltak fel leggyorsabban, bár óriási szakadék tátong a technológiai szektor és egyéb iparágak teljesítménye között. Mindenki találgatja, hogy vajon mi jöhet ezután, lesz-e érdemi korrekció, vagy tényleg már csak az újabb és újabb történelmi csúcsoknak tapsolhat a nagyközönség, illetve bosszankodhatnak a partvonalon maradtak. És vajon mit hozhat majd az elnökválasztási kampány finise, valamint maga a választások?

Megannyi érdekes és nyitott kérdés, holott ezek csak értelmezési keretek, ráadásul menet közben nagyon szép árfolyammozgást látni számos részvényben, csak kell hozzá a jó elemzés, a lehetőségek feltárása. Szóval ha a hosszabb folyamatok mellett az is érdekel téged, hogy miképpen tudsz a kisebb-nagyobb árfolyamhullámokból is nyereségre szert tenni, akkor elemző webináriumunkon profi trader előadónk segítségével egy közös elemzés, ötletelés során megkaphatod a válaszokat. Ráadásul saját kérdéseidet is felteheted az előadónak amerikai részvény témában.

Az előadás tematikája:

SP500 és Nasdaq100 index elemzése

A meghatározó amerikai részvénysztorik

Piaci aktualitások elemzése, ötletelés

Kérdezz-felelek szekció

További információ és regisztráció az online előadásra

Időpont: 2020. augusztus 06. 10:00 - 10:30

Helyszín: Mivel ez egy online webinárium, így a saját számítógépeden vagy akár az okostelefonodon is követheted az előadást.

A cikk saját szolgáltatás népszerűsítését szolgálja.

