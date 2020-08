Szeptember 7-ig meghosszabbította a járványügyi intézkedéseket Olaszország

Olaszországban szeptember 7-ig meghosszabbították a koronavírus megfékezését szolgáló járványügyi intézkedéseket.

Giuseppe Conte olasz miniszterelnök kormánya pénteken este hozott egy erről szóló rendeletet, amely a többi között a zárt közterekben történő maszkviselési kötelezettséget és a távolságtartási szabályokat is előírja. Érvényben marad a nagyobb csoportosulásokra vonatkozó tilalom is.

Az olasz kormány mindemellett óvatos lazításokat is elfogadott a turizmus területén, így például a turista hajók szeptember 15-től ismét kifuthatnak, persze a fedélzetükön szigorú egészségügyi óvintézkedések betartása mellett. Szeptember elsejével megnyithatnak a szakkiállítások is, a szervezési és felépítési munkálatok már most megkezdődhetnek. A turizmus és a kultúra támogatására a kabinet további három milliárd eurót különített el.

A péntek esti kormányülésen ezen felül további családtámogatásokról és gazdasági, pénzügyi segélyekről döntöttek. Ezzel százmilliárd euróra gyarapodott az olasz kormány segélycsomagja. Az új intézkedések között szerepelnek az egyéni vállalkozóknak nyújtott adófizetési haladék, illetve az ország strukturálisan lemaradó déli régióit felkaroló támogatások.

Olaszországban eddig 249 ezer 756 fertőzöttet azonosítottak, akik közül 35 ezer 190-en hunytak el a kórban. Az elmúlt napokban ismét jelentősen emelkedni kezdett a napi esetszám, pénteken több mint 500 fertőzöttet találtak az országban.

