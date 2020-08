Trump elbukhat az elnökválasztáson, itt van, mibe érdemes most fektetni

A legfrissebb felmérések alapján Joe Biden legyőzheti Donald Trumpot az idén novemberi amerikai elnökválasztáson, vannak olyan portfóliómenedzserek, akik szerint most érdemes európai eszközökbe fektetni.

Több alapkezelő, például a JPMorgan Asset Management, az Eaton Vance vagy a Schroders az európai eszközöket favorizálja, mivel arra számítanak, hogy ha az idén novemberi amerikai elnökválasztáson Joe Biden nyer, akkor Európa lehet az egyik olyan régió, amelyik nyertese lesz az új elnök regnálásának.

Az európai eszközökre vonatkozó optimizmusnak több oka is van:

egyrészt Biden megújuló energiával és infrastruktúra-fejlesztéssel kapcsolatos politikája helyzetbe hozhatja az érintett szektorok európai vállalatait,

de az európai eszközök alternatívaként szolgálnak az amerikaiakkal szemben is, többen ugyanis arra számítanak, hogy Biden néhány intézkedése, például a társasági adó esetleges emelése miatt az amerikai vállalatok részvényei kevésbé lesznek vonzók,

Biden alatt jó eséllyel kevésbé konfrontatív lenne az amerikai kül- és gazdaságpolitika is, ebből is profitálhatnak az európai vállalatok, így vonzóbbá válnak azok részvényei is.

Az Eaton Vance globális részvényigazgatója, Chris Dyer szerint az amerikai elnökválasztás egy potenciális katalizátor lehet abban, hogy a befektetők pozícionáltsága eltolódjon az amerikai eszközök irányából. Dyer szerint a 2008-as globális pénzügyi válság óta az amerikai részvények voltak a felülteljesítők, a következő években viszont általánosságban az Amerikán kívüli nemzetközi részvénypiacok, azon belül is az európaiak lehetnek a felülteljesítők. Biden megválasztásával kapcsolatban az egyik legnagyobb kockázat a szakember szerint az, hogy Biden visszavonhatja azokat az adócsökkentéseket, amelyeket még 2017-ben a Trump-kormányzat vezetett be, ez volt ugyanis az egyik olyan tényező, amely lökést adott az amerikai részvénypiacoknak. Az Eaton Vance ezért most az amerikai részvények helyett növelte a kitettségét az európai bankrészvények és ciklikus vállalatok papírjainak piacán.

Edward Park, a Brooks Macdonald Asset Management egyik vezetője szerint az európai exportőrök abból profitálhatnak, hogy Biden vezetése alatt csökkenhet az amerikai-kínai kereskedelmi feszültség intenzitása, a kínai vásárlóerő növekedéséből pedig profitálhatnak az európai gyártók, elsősorban a német vállalatok. Park szerint az európai cégek közül a fogyasztási javak gyártói és az autógyártók részvényei lehetnek a legnagyobb győztesei ennek a forgatókönyvnek. Park szerint Biden győzelme esetén tovább erősödhet az euró, mivel a dollár iránti kereslet tovább csökkenhet.

Biden alternatív energia és infrastruktúra-fejlesztési programjának része egy 2 ezermilliárd dolláros program, amelynek célja, hogy 2030-ra az áramtermelés CO2-kibocsátását nullára csökkentsék. Rajesh Tanna, a JPMorgan Asset Management portfóliómenedzsere szerint az európai a program legnagyobb nyertesei között lehetnek. Tanna szerint az offshore szélerőművek telepítésében az európai vállalatok járnak az élen, ezek részvényei is nyertesei lehetnek Biden programjának.

Vannak olyan befektetők, mint Ross Hutchison, az Aberdeen Standard Investmentsnél, aki szerint Biden győzelme csak mérsékelten pozitív az európai vállalatokra, viszont ő is vonzónak tartja az európai részvényeket, de inkább a gazdaság élénkülése, a gazdasági stimulusok pozitív hatásai miatt, Hutchison felülsúlyozza a német állampapírokat, elsősorban azért, mert az infláció továbbra is alacsony maradhat.

Dorian Carrell, a Schroders portfóliómenedzsere szerint javultak az európai eszközökkel kapcsolatos kilátások, elsősorban az európai helyreállítási alap gyors jóváhagyásával. A Schroders középtávon valamelyest jobban preferálja az európai eszközöket az amerikaiakkal szemben, részben az árazás miatt.

Címlapkép: Drew Angerer/Getty Images