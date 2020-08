Íme néhány izgalmas részvény, amik profitálhatnak a járvány által felgyorsított technológiai változásokból

Az UBS stratégái szerint néhány technológiai-, média, és telekomvállalat egy megatrendből profitálva igen jól teljesíthet majd, mivel a virtuális szolgáltatásokat kínáló társaságok előnyre tehetnek szert olyan cégekkel szemben, amelyek fizikai árucikkeket készítenek és értékesítenek. A bankház szakértői tizenhat vállalat részvényeit tartalmazó listát állítottak össze, a listán szereplő cégek részvényeit kivétel nélkül vételre ajánlják, és az UBS várakozásai szerint ezen részvények jól teljesíthetnek majd az előttünk álló időszak folyamán.

Az e-kereskedelem és otthonról történő munkavégzés forradalma nyomán a bizonyos technológiai papírok árfolyama hatalmasat emelkedett, a befektetőknek azonban három vagy négy hónap állt a rendelkezésére ahhoz, hogy mindezt megemésszék. De valóban ilyen sok lehetőség maradt ezekben a vállalatokban? A UBS szerint a válasz igen, különösen azok számára, akik a távolabbi jövőbe tekintenek.

Az UBS stratégája mindezt a cége által felvázolt hét, jövőbeli megatrend egyikével kapcsolja össze. Az alapelgondolás az, hogy bizonyos média-, telekom- és technológiai cégek hosszú távú nyertesek lesznek, mivel a virtuális szolgáltatások helyettesítik azon vállalatokat, amelyek fizikai árucikkeket készítenek és értékesítenek.

A bankház stratégája szerint ez egy hosszú ideje tartó, erős téma, ami valószínűleg felgyorsul majd a továbbiakban. Az UBS elemzője mindemellett úgy vélte, hogy az olyan cégek értékeltsége, mint a Netflix és a Spotify feszítetté vált, azonban sok más, ebből a változásból profitáló cég továbbra is alulbecsültek. A befektetők egy része szkeptikus ezen trendek fenntarthatóságával kapcsolatban a koronavírus-járvány közepette.

Az elemzők úgy vélték, hogy az online vásárlási és távolról történő munkavégzési trendek növekedése a jelenlegi válság véget érése után is folytatódik, és messze járnak még a potenciáljuk kimerülésétől. Az elemzők szerint az e-kereskedelem penetrációja tovább nő majd, a járványügyi lezárások feloldása után is. A mesterséges intelligencia adoptálása, a kiterjesztett valóság, az online kollaboráció és kommunikációs eszközök, és a felhőalapú technológiák szintén növekednek majd.

Az olyan ismert vállalatok, mint a Microsoft vagy az Nvidia is profitálhatnak ezen trendekből, de a bankház szakértői olyan társaságokat is azonosítottak, amelyeknél a hosszú távú potenciál mellett a rövid távú növekedésnek is van tere. Az elemző szerint ezen cégek mindegyike részesülhetnek a megatrend előnyeiből, az UBS mind a tizenhat vállalat részvényét vételre ajánlja, a listán szereplő vállalatokat, a részvényeket az árfolyam és bankház tizenkét hónapos célára közötti felértékelődési potenciál alapján rendezték növekvő sorrendbe.

16. Salesforce.com

A Salesforce egy ügyfélkapcsolat-kezelő megoldás, a társaság felhőalapú CRM-alkalmazását több mint százötvenezer vállalat használja értékesítési, szolgáltatási, marketing és más folyamataihoz is. A vállalat a tavalyi évet 17,09 milliárd dolláros bevétellel zárta, a társaság 2020 január végével több mint negyvenkilenc ezer főt foglalkoztatott. Az UBS célára 230 dollár.

15. Tencent Holdings

A kínai technológiai óriásvállalat, a Tencent többek között a WeChat (Weixin) közösségi média- és mobil fizetési alkalmazása mellett a QQ azonnali üzenetküldő szolgáltatásról ismert. A vállalat a 2019-es évet 377,28 milliárd jüanos bevétellel zárta. A bankház célára 650 hongkongi dollár.

14. Intercontinental Exchange Group

Az Intercontinental Exchange Group tőzsdéket és elszámolóházakat is üzemeltet, továbbá tőzsdei- és adatszolgáltatásokat is nyújt. A társaság a tavalyi évet 6,54 milliárd dolláros bevétellel zárta. Az UBS célára 116 dollár.

13. Alibaba

A kínai vállalat tevékenységei többek között magukban foglalják az e-kereskedelmet, a felhőalapú számítástechnikát és a digitális média szolgáltatásokat is. A társaság 2020-as pénzügyi évét 509,7 milliárd jüanos bevétellel zárta, a cég éves aktív vásárlóinak száma Kínában hétszáznyolcvan millió volt, míg Kínán kívül meghaladta a száznyolcvan milliót. A bankház célára 315 dollár.

12. Nokia

A finn telekommunikációs és információ technológiai cég a tavalyi évet 23,31 milliárd eurós bevétellel zárta, a cég nagyjából százhúsz országban rendelkezik operációval, a vállalat 2019-ben megközelítőleg kilencvennyolcezer főt foglalkoztatott. Az UBS célára 4,5 euró.

11. Meituan Dianping

A vállalat a kínai étel házhozszállítási piac kiemelt szereplője, emellett éttermi és szállodai foglalásokat is kínál sok más cégnél, amelyek segítségével további felhasználókra tehet szert, a társaság egyre inkább domináns internetes platformmá válhat Kínában. Az UBS célára 240 hongkongi dollár.

10. Global Payments

A Global Payments egy fizetési technológiai cég, a vállalat tevékenysége világszerte több mint száz országot fed le, a társaság globálisan közel huszonnégyezer alkalmazottal rendelkezik. Az UBS célára 221 dollár.

9. Uber

Az Uber a közösségi autómegosztás mellett többek között ételkiszállítással és szállítmányozással is foglalkozik. A társaság szolgáltatásai hatvankilenc országban érhetők el világszerte, a vállalat a tavalyi évet 14,1 millió dolláros bevétellel zárta. A bankház célára 38 dollár.

8. Samsung

A dél-koreai Samsung főbb üzletágai többek között a fogyasztói elektronikát, az IT és mobil kommunikációt, az eszközmegoldásokat és a kijelzőket foglalja magában. A társaság a 2019-es pénzügyi évét 230,4 ezer milliárd wonos bevétellel zárta. Az UBS célára 74 000 dél-koreai won.

7. IQVIA Holdings

Az IQVIA elemzési és technológiai szolgáltatások mellett szerződéses kutatási szolgáltatásokat is végez az élettudományi iparág számára. A vállalat megközelítőleg hatvanhétezer alkalmazottal rendelkezik és a társaság világszerte több mint száz országban van jelen. A bankház célára 204 dollár.

6. Telkom Indonesia

A vállalat Indonézia legnagyobb telekommunikációs és hálózati szolgáltatója, a társaság többségi tulajdonosa az indonéz kormány és a cég 45-50 százalékos domináns piaci részesedéssel rendelkezik Indonéziában, a mobiltelefon-előfizetők körében. Az UBS célára 4000 indonéz rúpia.

5. Pinduoduo

A kínai Pinduoduo egy interaktív mobil internetes platform, ami e-kereskedelmi szolgáltatásokat nyújt a felhasználói számára. A társaság bevétele a tavalyi évben 30,14 milliárd jüan (4,3 milliárd dollár) volt. A bankház célára 110 dollár.

4. Intel

A kaliforniai félvezetőgyártó cég, az Intel tavalyi bevétele 71,96 milliárd dollár volt, a társaság világszerte közel száztizenegyezer főt foglalkoztat. Az UBS célára 64 dollár.

3. Yonyou Network Technology

A kínai szoftvercég vállalati menedzsment szoftvereket és felhőszolgáltatásokat kínál Ázsiában és Kínában. A társaság többek között a vállalati erőforrástervezés, az ellátásilánc menedzsment, és az üzleti intelligencia területén fejleszt és szolgáltat szoftvereket. A bankház célára 63 jüan.

2. Vivendi

A Vivendi, a francia média-, és kommunikációs csoport üzleti tevékenysége többek között magában foglalja a tartalom előállítását és annak terjesztését is. A vállalat bevétele tavaly 15,89 milliárd euró volt, a társaság világszerte több mint negyvennégyezer főt foglalkoztatott. Az UBS célára 32 euró.

1. Deutsche Telekom

A Deutsche Telekom egy integrált telekommunikációs cég, a társaság több mint száznyolcvan millió mobil-ügyféllel rendelkezik, a vállalat a tavalyi évet 80,5 milliárd eurós bevétellel zárta. A Deutsche Telekom tavaly kétszáztizenhárom ezer főt foglalkoztatott. A bankház célára 21 euró.

