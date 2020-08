Folytatódik a gyorsjelentési szezon Európában

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A héten folytatódik az európai gyorsjelentési szezon, az előttünk álló néhány nap során teszi közzé beszámolóit többek között a Raiffeisen Bank, továbbá az E.ON és az RWE is. Itthon többek között a Rába és az ANY Biztonsági Nyomda legfrissebb számait is megismerhetik majd a befektetők.