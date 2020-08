Rohamlépésben növekszik a világ legnagyobb autópiaca

Negyedik egymás követő hónapja nőtt a kínai autóipar, köszönhetően kormányzati ösztönzőknek, és a kereskedelmi gépjárművek iránti kereslet erős visszapattanásának - számolt be róla a CAAM.

A kínai autóértékesítés a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva 16,4 százalékkal 2,11 millió darab járműre nőtt júliusban – derült ki a CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) adataiból.

Évesített bázison már május óta két számjegyű százalékos mértékben nőttek az eladások a világ legnagyobb autópiacán, miután a Peking lazított a korábbi korlátozásokon, és kedvező politikával, valamint támogatásokkal igyekezett felpörgetni a költekezést.

A CAAM megerősítette az idei évre szóló előrejelzését, mely szerint az autóértékesítés 10-20 százalékkal eshet vissza 2020-ban, viszont arra is figyelmeztetett, hogy a vírus második hulláma (ősszel vagy télen) kockázatot jelent a kínai exportra, és a beszállítói láncokra.

A gyártók szintjén is látszik a javulás:

A Nissan múlt héten arról számolt be, hogy a kínai eladások 11,6 százalékkal nőttek júliusban a tavalyi évhez képest.

A SAIC Motornak - amely értékesítés terén a legnagyobb kínai gyártó - 4 százalékkal nőttek a júliusi eladásai.

Meg kell említeni a Teslát is, a cég 11 014 darab Kínában gyártott Model 3 típusú járművet adott el júliusban a CPCA (China Passenger Car Association) adatai szerint.

A CAAM arra is figyelmeztetett azonban, hogy az autókereskedők készletszintjei múlt hónapban 11,6 százalékkal nőttek. Emellett pedig a kiskereskedelmi kereslet is gyengébb volt júliusban, miután a fogyasztók a megtakarításaikat inkább a ralizó kínai tőzsdén fektették be, új autók vásárlása helyett.

A sanghaji tőzsde júliusban 10,9 százalékot emelkedett.

Nagy meglepetést okozott viszont a NEV (new energy vehicle) piac, amelybe az elektromos autók is tartoznak, hiszen az értékesítés 19,3 százalékkal 98 ezer darab járműre nőtt, ami egy év után az első olyan hónapot jelenti, amikor nőttek az eladások. Itt is nagy szerepet játszottak a kormányzati ösztönzők, hiszen a vírus jelentős negatív hatással volt a ride-hailing cégek operációjára, amelyek az elektromos járművek elsődleges felvásárlói. A kínai kormány mostani stratégiája szerint elsősorban a vidéki területeken akarják felpörgetni a keresletet, amelyet részben különböző támogatásokkal, és a töltőállomás infrastruktúra fejlesztésével kívánnak elérni.

(MarketWatch)

Címlapkép: Andrew Wong/Getty Images