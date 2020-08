Ez már háború! Több milliárd ember kedvenc alkalmazásait darálná be Trump

Huszák Dániel Cikk mentése Megosztás

Tavaly óta ekézi a TikTokot az amerikai politikai elit, így egy ideje számítani lehetett arra, hogy betiltják az alkalmazást, aztán végül váratlanul lesújtottak a világ egyik legnépszerűbb üzenetküldő platformjára, a WeChatre is. Az 1,2 milliárd felhasználóval rendelkező applikáció nagyon fontos szerepet tölt be az Amerikában élő kínai közösség életében, hiszen rengetegen ezen keresztül tartják a kapcsolatot a családdal, itt utalnak pénzt és ezen keresztül is vásárolnak. Ettől függetlenül a WeChat biztonságilag még a TikToknál is aggályosabb, hiszen még a felhasználói feltételeikben is elolvashatjuk, hogy szívesen átadják az adatainkat a kínai kommunista pártnak, ha erre szépen kérik őket. Mindettől függetlenül Trump egyértelművé tette, hogy a WeChat valószínűleg nem az utolsó cég lesz, melyet száműzni szeretne Amerikából, több tucat cég válhat érintetté a most kibonatkozó tech-háborúban.