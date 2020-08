Végzetes hatása lehet az olaj drágulásának - Felbomlás felé tart az olajkartell szövetsége

Tovább mélyítheti az olajkartell és a vele együttműködő országok, elsősorban Oroszország szövetségén már régebb óta mutatkozó repedéseket az olajárak elmúlt hónapokban látott emelkedése. Az olajországok kitermelési és árfolyamcéljainak jelentős eltérése akár végzetes is lehet a már amúgy is feszült egyensúlyozásra kényszerülő OPEC+ szövetség számára, melynek esetleges kudarca jóval súlyosabb következményeket is maga után vonhat és akár súlyos, globális hatásokkal járó geopolitikai konfliktusok kockázatát is magában hordozhatja a Közel-Keleten.