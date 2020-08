10 izgalmas befektetés, ami követheti a Tesla és az Apple példáját

Az elmúlt néhány hétben két cég, az Apple és a Tesla is bejelentette a részvényeinek felaprózását. Önmagában a tranzakció nem lenne közvetlenül hatással az árfolyamra, viszont rendkívül népszerű részvényekről beszélünk, így evidens, hogy a splitek mögött meghúzódó ok, hogy a részvények még inkább hozzáférhetőek legyenek a kisbefektetők számára. Jim Cramer a CNBC Mad Money című műsorának házigazdája összegyűjtött 10 olyan részvényt, amelyek árfolyama magasra emelkedett az elmúlt hónapokban, és amelyek számára kedvező lehetne a részvényfelaprózás.

Részvényfelaprózás

Részvényfelaprózást jelentett be idén júliusban az Apple, amely 4:1 arányban aprózza fel részvényeit, minden részvénytulajdonos 3 új további részvényt kap majd augusztus 24-én. Az Apple példáját követve a Tesla is részvényfelaprózásról döntött, a hivatalos indoklás szerint erre azért van szükség, hogy még inkább hozzáférhetővé váljanak a vállalat részvényei a dolgozók és a lakossági befektetők számára. Valóban nagyra nőtt az elmúlt években a Tesla árfolyama, csak idén 287,5 százalékkal került feljebb, 1641 dollár környékén van jelenleg az árfolyam. Elképzelhető, hogy a lépés részben azokat a fiatal befektetőket is célozza, akik az elmúlt hónapokban megszállottan vették a Tesla részvényeit olyan online platformokon, mint a Robinhood, amelyen az elmúlt 30 napban az Apple a legnépszerűbb részvény volt, míg a Tesla az ötödik helyre fért fel.

Idén egyébként megfogyatkozott a részvényfelaprózások száma, 2020-ban eddig csak 3 S&P 500 vállalat jelentett be ilyen tranzakciót, miközben az elmúlt évtizedben évente átlagosan 10 körül volt a splitek száma.

Jim Cramer szerint a következő az a 10 részvény, amelyek árfolyama magasra emelkedett az elmúlt hónapokban, és amelyek számára kedvező lehetne a részvényfelaprózás:

Amazon

Az Amazon árfolyama 3 149,5 dollárnál jár, idén pedig 70,4 százalékot ralizott.

Alphabet

Az Alphabet idei 13,3 százalékos emelkedése után 1 513,7 dollárnál jár.

Chipotle

A Chipotle 42,7 százalékos idei emelkedése után 1 194,93 dolláros árfolyamon forog.

Netflix

A Netflix árfolyama az idei 49,8 százalékos emelkedés követően 484,6 dollárra került.

Nvidia

Az idei 97,2 százalékos rali után az Nvidia árfolyama 463,8 dollárnál jár.

Adobe

Az Adobe árfolyam 36,5 százalékot emelkedett idén, a jegyzés 450 dollárnál jár.

Costco Wholesale

A Costco Wholesale árfolyama az idei 14,2 százalékos emelkedést követően 335,7 dollárnál jár.

Home Depot

A Home Depot árfolyama 28,3 százalékot emelkedett idén, 280,3 dollárra.

Facebook

A Facebook árfolyama 27,1 százalékos idei emelkedése után 260,9 dollárnál jár.

Microsoft

A Microsoft idén 32,34 százalékot emelkedett, az árfolyam 208,7 dollárnál jár.

Címlapkép: Fairfax Media via Getty Images via Getty Images