Iránymutatásra várnak a befektetők

Európában több országban egyértelműen elindult a járvány második hulláma. A tavaszi gócpontok közül Spanyolországban és Franciaországban emelkedett a legnagyobbat a napi új fertőzöttek száma, de egyelőre mindkét esetben jóval alacsonyabb, mint az első csúcson. Eközben a múlt héten már átlagosan ezer feletti új esetet regisztráltak Németországban és Nagy-Britanniában. A vírus terjedésének megfékezésére adott válaszlépésként szigorítanak az országok, az egyik példája ennek, Olaszország a diszkók, és klubok bezárását tervezi, emellett az ország néhány területén még az utcákon is bevezetnék kötelező maszkviselést. A britek is léptek, augusztus 15-től 14 napos karanténba kell vonulniuk azoknak, akik Franciaországból Nagy-Britanniába érkeznek, ráadásul a britek több országot is a karantén-listájukra tettek, köztük Hollandiát és Máltát is. Az újabb szigorítások negatívan hatnak a légitársaságokra nézve, mely miatt nagyot esett ma ezeknek a cégeknek az árfolyama.