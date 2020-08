Lefordultak a tőzsdék Európában

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Vegyesen teljesítettek a tengerentúli tőzsdék hétfőn, a technológiai részvények a Nasdaqot jelentős pluszban húzták, és új csúcson is zárt az index, a Dow viszont eséssel fejezte be a hétfői kereskedést. Ázsiában a kereskedésre az USA-Kína közti feszültség nyomta rá bélyegét, így mérsékelt elmozdulást, és összességében felemás képet láttunk. Az európai tőzsdék lejjebb kerültek, a BUX is esik.