Lemaradtál a tőzsdei raliról? Mutatjuk, mibe érdemes most fektetni

Fájdalmas rali

Március közepe óta tart a tőzsdei rali, amelyben a vezető amerikai, európai és ázsiai részvényindexek értéke 40-60 százalékkal emelkedett, ebben a raliban nem csak a lakossági befektetők, de az intézményiek nagy része sem vett részt. A raliba való bekapcsolódás nem könnyű, egyik módja az lehet, ha a lemaradókba fektetünk, ami pszichésen nyilván nem könnyű, hiszen a lemaradók nem véletlenül maradtak le az elmúlt hónapokban, viszont ha a járványhelyzet csillapodik, jelentős felértékelődési potenciált nyújtanak az agyonütött szektorok részvényei.

Metodológia: A lemaradókat úgy választottuk ki, hogy a 10 milliárd dollárnál nagyobb piaci kapitalizációjú vállalatokat listáztuk, ezek közül választottuk ki azt a 30-30 európai és amerikai céget, amelynek a részvényárfolyama a legnagyobb mértékben esett idén.

Európa

Bár a vezető európai részvényindexek nagyot emelkedtek a márciusi mélypontjukhoz képest, a raliban több szektor a lemaradók közé tartozott, ez pedig az európai listánkon is visszaköszön: a 30-as listán 13 pénzintézet és 6 olajtársaság részvénye található, de némi meglepetésre az egyébként defenzívnek tartott távközlési részvények közül 3 is színesíti a listát, és a válság egyik győztesének mondható IT szektorból is érkezett egy részvény, ez utóbbi helye a listán egyébként csak első ránézésre meglepő, az Amadeus IT Group utazással és turisztikával kapcsolatos IT-szolgáltatásokat nyújt. Nem csak a szektorok, de a nemzetek szerinti megoszlás is beszédes, az első 30-ban 9 brit, 6 francia és 5 spanyol vállalat részvénye szerepel, az első 10-ből 5 pénzintézeti részvény. Csak érdekességképpen: az OTP a szűrésünk alapján a lista 41. helyén szerepel 28 százalékos idei árfolyameséssel.