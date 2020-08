Hamarosan itt az iskolakezdés – Három fontos kérdést érdemes tisztázni a befektetőknek

Már csak egy hét van hátra a szeptemberi iskolakezdésig, és a szeptember az az időszak, amikor a befektetők is visszajönnek a szabadságról, és a tőzsdei forgalom is felpörög. A SocGen azt ajánlja a befektetőknek, hogy élvezzék a nyarat, amelynek a vége igencsak forró volt, és a hőmérséklet emelkedésével a tőzsdei eszközárak is emelkedtek a „mindenrali”-ban. Ahhoz, hogy megértsük, mi volt a mozgatórugója a tőzsdei árfolyamemelkedésnek, és hogy az iskolakezdés után merre mehet majd a fontosabb eszközök árfolyama, az elemzőház szerint három fontos kérdést érdemes körbejárni.