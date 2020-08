Felvásárolják az egyik legmenőbb fintechet, de az ügyfeleket ebek harmincadjára hagyják

A múlt héten jelentette be az American Express, hogy megveszik a Kabbage-et, az egyik legismertebb online kkv-hitelezőt, a cég hitelportfólióját viszont köszönik szépen, nem kérik. A döntés oka egyrészt valószínűleg az, hogy a koronavírus-krízis alatt nehéz helyzetbe került a Kabbage és az ügyfelei is, ezért elég nehéz megmondani, hogy a portfólió mekkora része dől majd be, miután kifutottak az életmentő állami hitelek. Másrészt viszont az AmEx vezetőit valószínűleg egyébként is inkább a Kabbage technológiája érdekelte, nem pedig az ügyfeleik.

Bekebelezik az egyik legnagyobb kkv-s fintechet

Egy hete jelentette be az American Express, hogy megveszik a Kabbage-t, egy atlantai központú, elsősorban kkv-hitelezéssel foglalkozó fintechcéget a világon. A pontos vételár nem nyilvános, viszont a Bloomberg körülbelül 850 millió forintos összegről értesült.

A Kabbage a világ egyik legismertebb kkv-hitelezője, a CNBC 50 legbefolyásosabb fintech-diszruptorról szóló listájára is felkerült.

A vállalatnak mintegy 220 ezer vállalati ügyfele van, működőtőkéjük pedig mintegy 9 milliárd dollár. Azért tudtak felhalmozni ilyen jelentős ügyfélállományt, mert egy gépi tanuláson alapuló algoritmus bírálja el a hozzájuk beérkező hitelkérelmeket, melynek köszönhetően

a kkv-hitelek folyósítása akár 10 perccel a kérelem beadása után megtörténhet.

Ez a szolgáltatás kifejezetten nagy érdeklődésnek örvendett a koronavírus-krízis alatt, hiszen részt vettek a 349 milliárd dolláros PPP hitelezési programban is, melyet az amerikai kormány kifejezetten a kkv-szektor megmentésére írt ki.

A Kabbage olyannyira aktív volt a PPP kiosztásában, hogy az Egyesült Államok második legnagyobb PPP-hitelezőjeként pár hónap alatt

mintegy 300 ezer kölcsönt helyeztek ki, összesen mintegy 7 milliárd dollár értékben.

A fintechcég egyébként nem kizárólag hitelezéssel foglalkozik:

kínálnak vállalati folyószámlavezetést,

fizetési rendszer-üzemeltetést,

és különféle cash flow elemzőeszközöket.

Többek közt ezért is tud ilyen gyorsan hitelezni a cég: látják ügyfeleik bevételeit, kiadásait, tranzakciókat, így szoftverrendszerük könnyen el tudja dönteni, hogy egy-egy kkv jogosult-e arra a kölcsönösszegre, melyet igényelni szeretnének rajtuk keresztül. Nincs szükség semmilyen adósminősítő rendszer bevonására vagy bankoktól való adatigénylésekre.

Életmentő lehetett a vásárlás

Bár a cég növekedés tekintetében szabályosan szárnyalt az elmúlt években, különösen idén a PPP-programhoz köthetően, az alapító-tulajdonosok mégis eladták a céget.

Valószínűleg azért döntött a vezetés az értékesítés mellett, mert sok más fintechhez hasonlóan ők is küszködtek a profitabilitással, a koronavírus-krízis miatti hirtelen lezárások márciusban és április elején pedig a céget is megviselték.

A Covid-krízis első egy hónapjában olyan sok kkv-ügyfél csődbe ment, hogy a Kabbage vezetése úgy öntött, hogy átmenetileg teljesen felfüggesztik a kkv-hitelezést és elbocsátják alkalmazottaik jelentős részét.

Nem túlzás tehát azt állítani, hogy a PPP-program nemcsak a kkv-ügyfeleknek volt életmentő, hanem magának a fintechcégnek is. Így jó eséllyel a menedzsment úgy látta, hogy a cég PPP-program utáni élete is kétessé vált, ezért is mentek bele a vállalat eladásába.

A cég vezetői egyébként integrálódnak majd az American Express hierarchiájába, Rob Frohwein és Kathryn Petralia, a Kabbage társalapítói is az Amexnél folytatják.

Az American Express pedig azért döntött a vásárlás mellett, mert számukra rentábilisabb volt megvenni egy komplett hitelezési platformot, mint azt házon belül kiépíteni. A cég már most is foglalkozik hitelezéssel – elsősorban mikrohitelekkel és hitelkártyákkal -,

viszont komoly áttörést jelenthet az, ha egy kiforrott, gépi tanuláson alapuló, villámgyors rendszert kaparintanak meg, melyet akár az American Express többi üzletágában is használni tudnak majd.

A 850 millió dolláros vételár (már ha tényleg ennyi volt) egyébként még barátságosnak is mondható annak fényében, hogy korábban elemzők a Softbank 250 millió dolláros tőkebefektetése után

mintegy 1 milliárd dollárra taksálták a Kabbage értékét.

Az is egyértelműen felgyorsította a folyamatokat, hogy a Kabbage riválisát, az OnDeck Capitalt is megvette az Enova, a cég eladására ebben az esetben azért került sor, mert az OnDeck is bajba került a Covid-krízis elején, de közel sem tudta olyan jól meglovagolni a koronavírus-krízist és súlyos anyagi gondokkal küzdött. Az OnDeckért a Kabbage árának alig egy tizedét, 90 millió dollárt fizettek a vevők.

Az még nem világos, hogy a Kabbage-brand megmarad-e, de valószínűleg rövid távon mindenképpen, hiszen a fintech egy jól ismert szereplő a piacon. Hosszabb távon viszont, ha az AmExet tényleg csak a technológia érdekli, nem biztos, hogy meghagyják a Kabbage nevet.

Az ügyfelek nem kellenek

Már csak azért is egyértelmű, hogy az AmEx főleg a technológiára utazott, mert nem vették meg a Kabbage egészét:

a cég hitelportfóliója nem kerül át a kártyatársasághoz.

Ez első látásra azért furcsa, mert a Kabbage hitelportfóliójának jelentős része a PPP-hitelekhez köthető, ezekért az amerikai kormány kezességet vállal.

A hitelportfólió leadására ennek ellenére valószínűleg a PPP-program előtt kihelyezett hitelek adtak okot, a koronavírus-krízis miatt ugyanis igencsak kétségessé vált, hogy a bevételkiesés miatt sínylődő amerikai kkv-k mennyire lesznek fizetőképesek az állami mentőcsomagok kifutása után.

Arról nincs információ, hogy pontosan mekkora lehet a „levetkőzött” hitelcsomag: annyit lehet tudni, hogy 2019-ben körülbelül 2,5-3 milliárd dollárt folyósított a Kabbage, így a PPP-hez köthető 7 milliárd dollárral együtt egy

bőven 10 milliárd dollár fölötti összegről van szó.

A Kabbage által korábban kihelyezett hitelek kezelésére egy külön entitást hoznak majd létre, az egyelőre nem világos, hogy ez milyen struktúrában lesz majd kezelve, illetve hogy mi történik majd a beszedett kamatokkal, netán hogy felajánlhatják-e a portfóliót egy másik vállalatnak megvásárlásra.

