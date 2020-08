Donald Trump vagy Joe Biden? – Igazából teljesen mindegy

Nem vennéd jó néven, ha a következő négy évben Joe Biden vagy Donald Trump lenne az USA elnöke? Jobb, ha tudod, hogy azok a befektetők, akik az elmúlt 15 évben bármely amerikai elnökjelölt - akár demokrata, akár republikánus - elleni protestálásuk jeleként megszabadultak az amerikai részvényeiktől, kivétel nélkül hatalmas árfolyamnyereségekről maradtak le az elnökök beiktatása utáni első évben.

Választási év van, túlfűtött érzelmek uralkodnak. Határozottan óva intünk mindenkit attól, hogy keverje a befektetését a politikával!

– írta Keith Lerner, a SunTrust Advisory Services vezető piaci stratégája egy hétfői jelentésben.

Hogy alátámassza figyelmeztetését, a stratéga elemző csapata megvizsgálta az S&P 500 amerikai részvényindex (SPX) 1933 és 2019 közti általános teljesítményét, és arra jutottak, hogy a piacok a

választási eredményektől függetlenül kimondottan jól teljesítettek

a választás utáni években, a Fehér Házat elfoglaló párt voltától függetlenül.

Az elemzők kiemelt figyelemmel vizsgálták az elmúlt 15 évet, amikor is – attól függetlenül, hogy az amerikai politikában kimondottan csípős és feszült légkör uralkodott – a vezető index értékei remekül alakultak, több, mint 20 százalékos átlagos emelkedésről számolhatunk be a választás utáni első elnöki év tekintetében, ahogy azt a mellékelt ábra is mutatja:

Mindazonáltal érdemes megfigyelni, hogy az utolsó év rendre negatív eredményt produkált az S&P 500 tekintetében.

Visszatekintve elmondhatjuk, hogy azok, akik szabadulni igyekeztek részvényeiktől Barack Obama elnök 2008-as beiktatása előtt, elszalasztották a vezető amerikai tőzsdeindex 2009-es elképesztő szárnyalását, amikor is 26 százalékot emelkedett az S&P 500.

Ehhez hasonlóan Donald Trump 2016-os érkezése az Ovális Irodába 22 százalékos éves emelkedést generált az indexben, annak ellenére, hogy

számos befektető és elemző lefelé mozduló piacot jelzett előre bármelyik (aktuális) elnökjelölt beiktatása esetén

- írta Lerner.

Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy ne lennének olyan speciális szektorok a tőzsdéken, amiket közvetlenül ne befolyásolná pozitív vagy negatív irányban a novemberi elnökválasztás kimenetele.

Például egy Biden-elnökségből a megújuló energia, a beruházások és a kereskedelempolitikai változásokra érzékeny részvények tudnak majd profitálni; Trump esetében pedig a hon- és légvédelem, a tradicionális energiaforrások és a pénzügyi vállalatok papírjai fognak majd feltehetően jobban teljesíteni

– írta Lerner csapata.

Természetesen az elemző csoport kiemelte, hogy az említett tényezők és a részvénypiac alakulása „jócskán túlnyúlik Washingtonon” – sőt, az adózáson is -, többek között a piaci és üzleti ciklus aktuális állapota is mérvadó lehet majd.

