Megerősítette az Opus hitelminősítését a Scope Ratings

Megerősítette az Opus Global minősítését a Scope Ratings, amely eredetileg tavaly, a Növekedési Kötvényprogramban való részvételhez végzett hitelminősítést a holdingcégen. A felülvizsgálatot követően a kibocsátott kötvények besorolása továbbra is BBB-, ami négy fokozattal haladja meg az MNB által elvárt szintet, a társaságra pedig BB minősítést fogalmazott meg a Scope, stabil kilátásokkal.

Megerősítette a Scope Ratings az Opus, illetve az Opus kötvényeinek hitelminősítését a legfrissebb felülvizsgálata során.

A kötvények besorolása BBB- maradt, ami négy fokozattal haladja meg azt a szintet, amit az MNB elvárt az NKP-ban való részvételhez. A vállalat pedig BB minősítést kapott újfent, stabil kilátásokkal.

A Scope indoklása szerint az Opus erőteljesen növekedett a (korábbi) Opus és a Konzum egyesülése révén, valamint ehhez hozzájárult a pozitív működési potenciál is az ipari és az élelmiszer-feldolgozó szegmensekben egyaránt. A minősítéseket a csoport erőteljesen megnövekedett rendszeres bevételtermelő képessége is alátámasztja. A Scope úgy véli, hogy az Opus teljes költségfedezete valószínűleg továbbra is messze megfelel a minősítésekkel szemben támasztott követelményeknek - olvasható a hitelminősítés indoklásában.

A minősítések tükrözik az Opus konzervatív és hosszú távú „vásárlás és építés” befektetési megközelítéséről alkotott véleményt is, amelynek középpontjában a növekedés és az értékteremtés áll azáltal, hogy a leányvállalatok szintjén aktív ellenőrzést gyakorol a cég. A Scope úgy gondolja, hogy a vezetőség jelenlegi M&A tranzakciói az energiaágazatban (a Status Power Invest Kft. (Mátrai lignit üzem) 55%-os részesedésének értékesítése és a Titász felvásárlása), valamint az eszközkezelési divízióban (többek között a 4iG, Hotel Alpenblick és Appeninn) nem tér el a fent említett befektetési filozófiától.

A Scope megítélése szerint a holding továbbra is viszonylag ellenállóképes a makrogazdasági visszaesésekkel szemben, amit például a jelenlegi koronavírus-válság váltott ki.

A Hunguest kivételével a holdingot ért hatások nem tűnnek jelentőségteljesnek, mivel a másik három alapterület nem ciklikus, és a hosszú távú tendenciák irányítják.

Az Opus továbbra is nagyrészt két szegmensre koncentrálódik (az iparon belül, elsősorban az építőiparra és az élelmiszer-feldolgozásra). A Scope szerint a diverzifikáció a szervezetben jelenleg nem elég kiegyensúlyozott.

A minősítés továbbá a holding mérlegében szereplő csekélyebb mértékű adósság mértékét is tükrözi, amely nagyrészt a 2019. év kötvényeiből, 28,6 milliárd forint, tevődik össze. Mind a kötvénykibocsátás, mind a Mátrai Erőmű eladása jelentős mértékű pénzbeáramlást eredményezett az Opusnál. Míg a felesleges likviditást ideiglenesen egy 10 milliárd forint értékű értékpapír-befektetésben „parkoltatták” 2019. év végéig, addig a 2020-as év végi likviditás a magasabb várható osztalékok és a Mátrai Erőmű és egyéb eladások miatt várhatóan még nagyobb lesz.

