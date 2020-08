Nagy hullámokat vet a WeChat betiltása, túlságosan rászoktak az amerikai cégek

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Donald Trump augusztus hatodikán jelentette be a WeChat tiltását. Bár jogában állt, ezzel precedenst teremtve az amerikai cégeknek is megtiltotta a használatot. Jogilag az Amerikában élő magánszemélyeken kívül, a Kínában élő és tartózkodó amerikai magánszemélyek sem használhatják, nem beszélve arról, hogy a tiltás a cégek számára nem csak az USA-ban, hanem a belső kínai piacokon is él. Ez az amerikai multinacionális cégekre negatív következményekkel járhat, bevételkiesést szenvedhetnek el.