Új Tesla-rivális érkezik a tőzsdére, itt van minden amit tudni kell róla

Egy újabb elektromos autó gyártó érkezik az amerikai tőzsdére, az Xpeng Motors igyekszik kihasználni, hogy a részvénypiacokon az egyik legforróbb téma most az EV (electric vehicle) szegmens. A cég részvényei iránti befektetői érdeklődés miatt a korábban tervezettnél több részvényt fog kibocsátani a társaság, emellett az eredeti jegyzési árat is felemelték, így lényegében a tervezettnél másfélszer több tőkét vonhat be a cég, amely még soha nem ért el profitot, ez azonban hidegen hagyja a befektetőket.

Fiatal cég, nagy tervek

Az Xpeng Motorst 2015-ben alapították, tehát egy relatíve fiatal cégről van szó, az elektromos autó gyártó jelenleg két elektromos járművet gyárt, az egyik egy G3 nevű SUV, a másik pedig a nemrégiben gyártósorra került P7 névre hallgató négy ajtós sportszedán, emellett a cég egy harmadik modell piacra dobását is tervezi, amely szintén egy szedán lesz, és várhatóan 2021-ben érkezik majd. A kínai kormányzati kedvezmények után a járművek nagyjából 21 ezer, és 32 ezer dollártól kezdődnek (6,4 millió forint, és 9,6 millió forint), tehát a középosztályt célozzák meg. A közép/high-end szegmens tette ki a kínai autópiaci értékesítés 30,6 százalékát 2019-ben, és ebben a szegmensben volt a legmagasabb az EV penetráció mértéke, erre a célpiacra lő az Xpeng is.

A cég jelenleg hibrid oldalról közelíti meg a gyártást, a G3 típusú járműveket szerződéses gyártási együttműködésben gyártja a Haima Automobile-lal, azonban nemrég felépítette az első saját üzemét is Zhaoqingben, itt kezdték el a második „smart EV”, a P7 gyártását 2020 májusában. A cég szerint a Haima üzem 150 ezer darab jármű legyártására képes éves szinten, míg a zhaoqingi gyár kapacitásai évente 100 ezer darab autó legyártását teszik lehetővé.

A G3 tömeggyártása még 2018 novemberében indult el, a jármű jelenleg négyfajta felszereltségben kapható, amelyek a 146,8-162,8 ezer jüanos ársávban mozognak (6,3-7,1 millió forint). 2019-ben a G3 volt az egyik legnépszerűbb elektromos jármű Kínában, az értékesítés alapján bekerült a Top3-ba. Az Xpeng IPO katalógusa szerint június 30-ig a vásárlók 90 százaléka választotta azokat a G3 verziókat, amelyek rendelkeznek önvezető funkciókkal. A cég július 31-ig összesen 18 741 G3 típusú járművet szállított le.

Az Xpeng másik járművének, a P3-nak gyártása most júliusban indult, az autó különlegessége, hogy van olyan változata, amely akár 440 mérföldet (706 kilométert) képes megtenni egy feltöltéssel. A cég szerint ez Kínában a legmagasabb egy töltéssel elérhető hatótávolság jelenleg (a kínai ipari és információtechnológiai minisztérium NEV katalógusa szerint). A technológia ennél a modellnél is nagy hangsúlyt kap, a cég szerint a jármű megrendelőinek hozzávetőlegesen 50 százaléka olyan verziókat rendelt, amelyek képesek támogatni az érkező XPILOT 3.0-t, amely egy fejlettebb önvezető rendszer. A P7-ből eddig összesen 1 966 darabot értékesített a cég idén májustól július 31-ig.

Tehát július végéig összesen 20 707 darab járművet adott el az Xpeng, összehasonlításképp a Nio durván 45 ezer darabot adott el ugyanezen az időtávon.

A magas hatótáv Kínában kiemelten fontos, mivel a töltőhálózat nem annyira fejlett, mint az Egyesült Államokban, vagy Európában. A Li Auto, amely nemrég ment tőzsdére egy fedélzeti generátort kínál, amely menet közben tölti az akkumulátort. A Nio akkumulátorcserével oldja meg a töltést. Az Xpeng ezekkel szemben nem igazán nyújt semmilyen egyedi megoldást a magas alap hatótávolságon felül.

Viszont amivel a gyártó megpróbál kitűnni a zsúfolt elektromos autó piacon az az XPILOT 3.0 nevű önvezető rendszere, amelyet házon belül fejlesztenek. Az önvezető funkció speciálisan a kínai közlekedési viszonyokra van kalibrálva. A cég szerint az XPILOT a piacon elérhető legmagasabb szintű önvezetési képességgel rendelkezik. Az IPO prospektusban kiemelik azt is, hogy a szabadalmaztatott szoftveren, hardveren, és az adatelemzési technológián keresztül képesek gyorsan és hatékonyan kifejleszteni és alkalmazni új innovatív termékeket, ez pedig előnyt jelent a versenytársakkal szemben.

Emelkedő bevételek, masszív veszteség

Az Xpeng értékesítései még csak most pörögnek fel, és ez látszik a bevételek alakulásán is, a 2015-ben alapított cég 2018-ban még alig termelt bevételt, a 2019-es árbevétele pedig 2,3 milliárd jüan volt, ami valamivel több mint 100 milliárd forint. Az idei első félévben viszont már csökkentek a bevételek, az egy évvel korábbi 1,2 milliárd jüanról 1 milliárd jüanra. A visszaesést részben a globális koronavírus járvány okozta. A költségek még mindig jelentősen meghaladják a bevételeket, ezért a vállalat masszívan veszteséges, már üzemi eredmény szinten is. Tavaly 3,8 milliárd jüan veszteséget ért el a társaság, ami közel 166 milliárd forint mínusznak felel meg. Ebből a szempontból az idei első félév sem hozott változást, a vállalat még mindig veszteségesen működik.

Mit tudunk az IPO-ról?

A cég eredetileg 85 millió ADR-t (American Depositary Recipts) bocsátott volna ki, azonban ezt később 99,7 millió darabra emelték fel a megnövekedett befektetői érdeklődés miatt – közölték a Reuters forrásai. Az ADR lényegében egy külföldön jegyzett cég olyan részvénye, amellyel az amerikai tőzsdén lehet kereskedni. A jegyzési ársáv eredetileg 11-13 dollárra volt, ami 12 dolláros középáron számolva közel 1 milliárd dollár friss tőkét vonhatott volna a be a társaság. Az ADR darabszámmal együtt azonban a jegyzési árat is megemelték, 15 dollárra. Így az IPO értéke összesen 1,5 milliárd dollár, tehát így a vállalt értéke az IPO-val együtt 11,2 milliárd dollár. Emellett van egy úgynevezett greenshoe opció is, mellyel további 14,96 millió részvény lehívható a következő 30 napban, így további 224,4 millió dollárhoz juthat az Xpeng.

A részvényekkel várhatóan csütörtökön kezdődik a kereskedés a New York-i tőzsdén.

A befolyt tőkét a vállalat elsősorban kutatási és fejlesztési célokra kívánja fordítani, valamint a marketing re és az értékesítési csatornák bővítésére, emellett általános vállalati célokra.

Nem csak az IPO-val von be tőkét egyébként az Xpeng, a cég augusztusban fejezte be a legutóbbi finanszírozási kört, mely során 207,6 millió darab C típusú elsőbbségi részvényt bocsátottak ki 27 befektető részére, így összesen 900 millió dollárnyi friss tőkét vont be a vállalat.

Száguldanak az EV részvények

Az Xpeng IPO-ja elég jól időzítettnek tűnik, hiszen az elektromos autó részvények az egyik legforróbb szegmens jelenleg a tőzsdéken. Ha az EV részvények idei árfolyamváltozását nézzük, akkor azt látjuk, hogy még a leggyengébben szereplő papír teljesítménye is messze meghaladja a piac egészét reprezentáló S&P 500-at, amely éppen, hogy csak le tudta dolgozni a korábbi zuhanását. Az idei nagy emelkedés azonban csak a sztori egyik része, számos elektromosautó-gyártó vont be több milliárd dollárnyi tőkét ebben az évben.

A befektetők – és valószínűleg a gyártók is – elsősorban a Teslának köszönhetik ezt. A Tesla részvénye 414,7 százalékot ralizott idén, és a cég mostanra a világ legértékesebb autógyártójának számít. Sőt mi több, ha a menedzsment részvényopcióit is belevesszük, akkor a Tesla teljes piaci kapitalizációja több mint duplája a Toyotáénak, amelyik a második legnagyobb. Nem kérdés hogy az autóipar az alternatív hajtású járművek felé indult el a hagyományos benzines és dízeles megoldások felől, és bár előbbiek részaránya még mindig alacsony az eladásokon belül, az értékesítések ebben a szegmensben meredeken emelkednek. Már a klasszikus autógyártók is egyre inkább kezdik átalakítani a termékpalettájukat, és kibővíteni elektromos és plug-in hibrid járművekkel.

Az Xpeng mellett a Nikola is durván 800 millió dollár friss tőkét vont be idén a tőzsdére lépéssel, a szintén kínai Li Auto pedig 1,1 millió dollárt szerzett az IPO-val. A Hyliion, a Fisker, és a Lordstown Motor is ékeznek a tőzsdére, ezek összesítve 2,3 milliárd dollárnyi tőkét vonnak be. A Workhorse és a Nio egy kicsit más utat választott, a Workhorse 70 millió dollár értékben bocsátott ki átváltoztatható kötvényeket, a Nio pedig a kínai kormánytól kapott finanszírozást.

Tehát az látszik, hogy öntik a pénzt az elektromos autó iparba, a befektetők pedig optimisták a szektor jövőjét illetően. Elég csak azt nézni, hogy a Nikola piaci kapitalizációja már nagyobb, mint mondjuk a Renault-é annak ellenére, hogy cég még nem is gyárt járműveket.

Összességében az látszik, hogy a befektetők vevők a víziókra, nem elvárás az sem, hogy a cég már mérethatékony értékesítést, pozitív üzemi és adózott eredményt tudjon felmutatni, ami nem is véletlen, hiszen a befektetők részben azt árazzák, hogy például az Xpeng lesz a következő Tesla, amelyik cég neve mellett az elektromos autó pecsét szerepel, annak a részvényeit automatikusan venni kell. A Tesla is a legutóbbi időkig veszteségesen működött, miért pont a pályája elején tartó Xpengtől várnánk el, hogy már az értékesítés felpörgetése mellett nyereséget termeljen? A kibocsátási darabszám és a jegyzési ár megemelése is arra utal, hogy bőven van vevő a sztorira.

