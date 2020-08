Ezreket küld el a Coca-Cola világszerte

A Coca-Cola a legújabb azon cégek sorában, amely tömeges elbocsátásra kényszerül.

A Financial Times cikke szerint 4000 dolgozójának kínálja fel az üdítőgyártó az önkéntes távozás lehetőségét az Egyesült Államokban, Kanadában és Puerto Ricóban, de más országokban is hasonló megoldást alkalmaznak, ám ott a létszám nem ismert.

A multinacionális társaság egyúttal felhívta a dolgozók figyelmét arra is, hogy eljöhet a kötelező elbocsátások köre is, bár jelen állás szerint az önkéntes távozás már érdemben csökkenti a létszámot.

A 86200 embert foglalkoztató globális gyártó azt nem árulta el, hogy így hány munkahelyet fog megszüntetni, a lapnak annyit jelzett, hogy a későbbiekben ad erről tájékoztatást.

A lap arra is emlékeztet, hogy az elmúlt időszakban több nagy multi is sorozatban jelentette be az újabb körös elbocsátásait, ez pedig csak tovább lassíthatja a gazdasági kilábalást.

A koronavírus-járvány ugyanis nyomot hagyott a társaság számain. Bár az emberek otthoni üdítőfogyasztása növekedett, ez távolról sem tudta kompenzálni a közösségi szórakozóhelyeken látott bevételkiesést (mozi, stadion, stb.).

A Coca-Cola június 26-ával záruló második negyedévének bevétele 28 százalékkal 7,15 milliárd dollárra csökkent, miután a vállalat üdítői iránti keresletet visszavetette többek között az éttermek és a mozik bezárása is, a koronavírus-járvány közepette. A cég nettó eredménye 32 százalékkal 1,77 milliárd dollárra csökkent a második negyedévben.

A társaság azt is bejelentette, hogy egy portfólió racionalizálási folyamatot indított el, melynek következtében a nagyobb potenciállal rendelkező globális, regionális és helyi márkák fenntartását fogja eredményezni.

