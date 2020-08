Fake rali a tőzsdéken? Dehogy, van alapja!

Egyre kevesebben vannak, akik temetik a hónapok óta tartó részvénypiaci ralit, és egyre többen azok, akik szerint van alapja a mostani emelkedésnek.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A márciusi tőzsdei mélypontokról gyorsan emelkedtek a tőzsdék, de már az első emelkedő napoktól kezdve hangos volt a média azokkal a véleményekkel, hogy a részvénypiacok egy felpattanás után újabb mélypontra esnek majd, az emelkedés csak átmeneti, és jön még esés a részvénypiacokon.

Nos, ez nem következett be, sőt, éppen az ellenkezője, mostanra a világ vezető részvényindexei korábbi történelmi csúcsuk közelébe emelkedtek, és olyan indexek is vannak, mint a Nasdaq vagy az S&P 500, amelyek már a korábbi rekordszintek felett állnak.

Az S&P 500 több közel 60 százalékot emelkedett a márciusi mélypont óta, az indexbe tartozó vállalatok piaci értéke közel 10 ezermilliárd dollárral emelkedett azóta.

Ekkora emelkedés után egyre kevesebben vannak, akik pesszimisták a további emelkedéssel kapcsolatban, egyre több bear dobja be a törölközőt, akik pedig már korábban is optimisták voltak, most még hangosabban mondják el véleményüket.

Nem látom, hogy mi tudná megváltoztatni a befektetők véleményét, hogy miért ne vennénk tovább a részvényeket. Jönnek még korrekciók, de az emberek akkor fognak beszállni, és megvenni azokat a visszaeséseket,

mondta Randy Frederick, a Charles Schwab & Co. egyik kereskedési vezetője.

Sokan a Fed beavatkozásaival érvelnek a részvénypiaci emelkedés mellett. Shawn Snyder, a Citi Personal Wealth Management befektetési stratégája szerint nem valószínű, hogy az amerikai jegybank nagyobb esést engedjen a tőzsdéken.

Amikor a befektetők ebben (a jegybanki beavatkozásban) hisznek, az magabiztosságot ad nekik, és több kockázatot vállalnak, részvényeket vesznek, még akkor is, amikor magasak az árazások.

Keith Lerner, a SunTrust Advisory Services vezető stratégája szerint az elmúlt hónapok emelkedése után a piacok feszítetté váltak, de továbbra is jelen van a vételi nyomás, ami tipikusan a bull piacok első fázisára jellemző. Az új részvénypiaci csúcs pedig nem kell, hogy aggodalomra adjon okot, a múltbeli tapasztalatok alapján a rekordszint elérése utáni egy évben a részvénypiacok átlagosan további 9,2 százalékot emelkednek.

Lerner a 72-es szabályt említette, amelynek a lényege, hogy ahhoz, hogy megtudjuk, nagyjából hány évre van ahhoz szükség, hogy a befektetett tőkét, vagyont megduplázzuk, 72-t el kell osztani a várható éves hozammal. Ha ez a hozam 5 százalék, akkor 14 évre van szükség a duplázáshoz, a 10 éves amerikai állampapírok esetében pedig több mint 100 évvel lehet kalkulálni. Ez a kalkuláció is a kockázatosabb befektetések, például a részvények felé tereli a befektetőket.

A negatív reálkamatok pedig még vonzóbbá teszik a részvényeket,

véli az Evercore ISI stratégája, Dennis DeBusschere.

Victoria Fernandez, a Crossmark Global Investments vezető stratégája szerint év vége előtt jöhet még korrekció, de összességében a piacok tovább emelkedhetnek, egyrészt azért, mert egyre szélesebb lehet a rali, például a pénzügyi vállalatok részvényeinek bekapcsolódásával, másrészt a koronavírussal kapcsolatos pozitív hírek is segíthetik az emelkedést.

(Bloomberg)

Címlapkép: Noam Galai/Getty Images