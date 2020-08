Koronavírus: itt a vasárnap reggeli magyar adat, csúcson a napi esetszám

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

292 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 5961 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. A napi esetszám új rekordot jelent, ezt megelőzően a legtöbb új fertőzöttet április 10-én jegyezték fel, akkor 210 fő volt a napi adat.

Az elhunytak száma változatlanul 614 fő, vagyis már ötödik napja nincs új halálos áldozata a vírusnak Magyarországon.

3759-en már meggyógyultak, de az új fertőzések száma nagyban meghaladja a gyógyulásokét, így az aktív fertőzöttek száma folyamatosan nő, jelenleg 1588 aktív fertőzöttről tudunk Magyarországon. Közülük 90 fő állapota súlyos annyira, hogy kórházi ápolásra szorul, közülük 7-en vannak lélegeztetőgépen.

A tesztelések száma megugrott az elmúlt napokban, az elmúlt 24 órában 6380 tesztet végeztek el. A hét első két napján még 2000 alatt volt a napi tesztek száma, szerdán több mint 4000, pénteken pedig már közel 6000 tesztet végeztek el itthon. (A csütörtök reggeli, illetve a szombat reggeli jelentésben volt valamivel alacsonyabb szám, akkor kevesebb, mint 4000 tesztről számoltak be a megelőző 24 órára.)

A legtöbb új esetet az elmúlt 24 órában Budapesten regisztrálták, 135 főt. Pest megyében 31, Győr-Moson-Sopron megyében 25, Hajdú-Bihar megyében pedig 24 új fertőzöttet találtak. 10 feletti az új fertőzések száma még Baranya, Veszprém és Fejér megyében is. Békés és Nógrád megyében viszont átsorolás történhetett, mivel ebben a két megyében csökkent a regisztrált fertőzöttek száma. Ezeken kívül minden magyar megyéből jelentettek új fertőzötteket ma reggelre.

Az elmúlt egy hétben Budapest mellett Pest megyében terjed gyorsan a fertőzés, de az északkeleti országrészben, Győr-Moson-Sopron megyében, valamint Fejér megyében is nagyobb számban találtak fertőzötteket.

Ahogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány nem ért véget, az aktív fertőzöttek száma ismét emelkedik, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása - figyelmeztet a kormányzati portál és tanácsokat is adnak a fertőzés terjedésének elkerülésére:

Európában a járvány második hulláma elkezdődött, ezért szeptember 1-jétől ismét szigorodnak a külföldről való beutazás feltétételei, alapszabály szerint külföldi állampolgárok nem léphetnek Magyarország területére, a külföldről hazatérő magyar állampolgároknak pedig kötelező a 14 napos hatósági házi karantén.

A közelgő iskolakezdés kapcsán kiemelten fontos a szülők és a pedagógusok felelőssége; tünetes, beteg gyermeket most nem szabad iskolába, óvodába engedni.

Továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet, a maszkot viseljük az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön.

Az együtt szórakozó fiatalokat kérjük, hogy ne igyanak közös üvegből, és ők is tartsák az általános óvintézkedéseket.

Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be.

Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, baráti, családi és egyéb találkozókra, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

Ha mindezeket betartjuk, akkor el tudjuk kerülni a fertőzés terjedését és a további korlátozó intézkedések bevezetését - írja a koronavirus.gov.hu.

Címlapkép: Getty Images