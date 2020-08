Az egész világnak figyelmeztetést jelentenek a hatalmas kaliforniai áramszünetek

A koronavírus-járvány, a nyomában jelentkező válság, a természeti katasztrófának minősített bozóttüzek és hőhullámok mellett és közben hatalmas áramszünetek is keserítik az Egyesült Államok legnépesebb állama, Kalifornia lakóinak életét. Az eset tanulságul szolgálhat arra, hogy a nem kellő alapossággal tervezett és üzemeltetett villamosenergia-rendszerek számára milyen kihívást jelenthet az ellátás biztosítása a szélsőséges időjárási körülmények közepette.

Közel két évtized után utasította ismét az áramszolgáltatás időszakos szüneteltetésére a szolgáltatókat a kaliforniai villamosenergia-rendszer irányítója augusztus 14-én és 15-én, így több százezer fogyasztó maradt villamos energia nélkül az esti órákban. A következő napokban ugyan sikerült elkerülni hasonló helyzetek újabb kialakulását, miután a rendszerirányító takarékosságra kérte a fogyasztókat, azonban az adott körülmények között egyáltalán nem zárható ki az áramszünetek jövőbeli megismétlődése.

A jelek szerint az áramszünetek meglehetősen készületlenül érték a helyi villamosenergia-rendszer irányítóit és a politikai vezetőket, váratlannak ugyanakkor egyáltalán nem nevezhető az eset.

A helyi rendszerirányító (ISO) már januárban figyelmeztetett, hogy a nyári hónapokban áramhiány léphet fel Kaliforniában, amennyiben az egymással szorosan integrált villamosenergia-rendszerű több nyugati államot egy időben sújtaná szélsőséges hőség. Márpedig pontosan ez következett be.

Felpörögtek a légkondicionálók

Gavin Newsom kormányzó nyomozást rendelt el az okok felderítésére, az azonban már most látszik, hogy több kedvezőtlen körülmény együttes hatása vezetett a helyzet kialakulásához. Mindenekelőtt az áramfogyasztás megugrását kell említeni, amit jelentős részben a hőségben csúcsra járatott klímaberendezések idéztek elő. A kánikula miatt az áramigény még este is tetemes volt, így az ellátási szűkület a forró nyári napokon jellemző délutáni idősáv helyett este hét után lépett fel igazán súlyosan. A megnövekedett kereslet mellett a rendszerirányító egy 470 megawattos, meg nem határozott - valószínűleg gáztüzelésű - erőmű és mintegy 1000 megawattnyi szélenergia váratlan kiesését emelte ki az okok között. Mindemellett a tágabb régiót próbára tevő aszály a vízerőművek termelését is korlátozta, ami ugyancsak szűkítette a kínálatot.

Az elmúlt években az állam a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése érdekében összességében mintegy 9 gigawattnyi, folyamatos, úgynevezett zsinóráram-termelésre képes jól szabályozható gázerőmű kapacitást vont ki a rendszerből. 2013-ban egy másik, folyamatos termelésre képes egységet, a dél-kaliforniai San Onofre atomerőművet is leállították biztonsági megfontolásokból. Miután a környező államok hasonló energiapolitikát folytatva számos szénerőművet állítottak le az elmúlt években, így az alacsony megújulóenergia-termelésű időszakokban rendelkezésre álló importlehetőségek érdemben beszűkültek.

Közben folyamatosan bővül az időjárásfüggő nap-, illetve szélerőmű kapacitás nagysága, így ezek a források már az ellátás átlagosan mintegy harmadát biztosítják. Ezt az arányt Kalifornia 2030-ig 60 százalékra emelné, 2045-re pedig a törvénybe is foglalt cél szerint immár 100 százalékban karbonmentes villamosenergia-rendszer látná el az állam fogyasztóit.

Az ügy az év végi elnökválasztás előtt külön pikantériát kapott, hiszen míg az eset miatt a demokratákat és a megújuló energiaforrásokat hibáztató Trump egyértelműen a fosszilis energiaforrások pártján áll, addig Joe Biden demokrata párti elnökjelölt programjában az Egyesült Államok villamosenergia-rendszerének 100 százalékban tiszta forrásokra való átállítását ígérte, méghozzá már 2035-re.

Hiába szóltak

A rendszerirányító évek óta hiába figyelmeztetett arra, hogy az állam közszolgáltatásokért felelős kormányzati bizottsága (California Public Utilities Commission, PUC) elmulasztotta megkövetelni az energiaszolgáltatóktól, hogy biztosítsanak elegendő tartalék kapacitást a rendkívüli eseményekre felkészülve. A testület szóvivője reakciójában ugyanakkor azt sugallta, hogy a rendszerirányító rosszul menedzselte a helyzetet, és ez vezetett az áramkimaradásokhoz.

További rejtély, hogy a rendszerirányító miért nem látta előre legalább a krízishelyzet első napja után azt, hogy szombaton is gond lehet az ellátással. Különösen, hogy a PG&E áramszolgáltató figyelmeztette is a társaságot az áramszünetek lehetőségére, amit a rendszerirányító tisztviselői a jelek szerint nem kezeltek kellő súllyal. A társaság vezérigazgatója, Steve Berberich, valamint a közműbizottság és a kaliforniai energia bizottság vezetői mindenesetre a kormányzónak küldött levelükben ígéretet tettek az előrejelző modellek tökéletesítésére is, amelyek gyakorlatilag képtelenek voltak előre jelezni a régiót sújtó hőséget.

Az események nyomán sokak szerint újra kellene gondolni az állam energiapolitikáját; számos - nem kis részben a fosszilis és nukleáris lobbitól eredő - vélemény szerint a hiba a megújuló energiaforrások gyors terjedésében keresendő. A megújuló energiaforrásokat, illetve az azoktól való túlzott függést hibáztató véleményeket viszont erősen árnyalja, hogy a mostani áramszünetek péntek este fél hét körül kezdődtek, amikor a naptermelés rendszerint már javában csökken, a gáztüzelésű erőművek termelése pedig növekszik.

Ez és az a tény, hogy a rendszerirányító nem látta előre a kínálati szűkület kialakulását, arra utal, hogy azt valószínűleg valamilyen, a gázerőműveknél fellépő probléma idézhette elő

- idézte Michael Warát, a Stanford Egyetem klíma- és energiaprogramjának igazgatóját a Politico. Márpedig bizonyos típusú gázerőművek termelésében a szélsőséges hőség képes problémákat okozni, a megnevezett 470 megawattos kieső kapacitás mérete pedig tipikusan a gázerőművekre jellemző nagyságrendet képviseli.

Vélemények szerint az is elképzelhető, hogy a rendszerirányítót az erőművi termelés várható alakulásáról pontatlan adatokat szállító menetrendadók vezethették meg. Ez már a múltban is előfordult; szélsőséges példaként az Enron esete említhető, amikor a társaság tréderei szándékosan mesterséges hiányt idéztek elő az ellátásban az ezredforduló körüli években. A szándékosság ez esetben is felmerült a lehetséges okok között, egyes vélemények szerint a gázerőművek üzemeltetői így, gyakorlatilag zsarolással igyekeznek bizonyítani a fosszilis erőművek létjogosultságát, ez azonban jelenleg nem tűnik megalapozottnak.

Tárolók, takarékosság, hagyományos termelés

A hasonló helyzetek kialakulásának megakadályozására szolgáló egyik megoldás lehet a kisebb-nagyobb energiatároló kapacitások bővítése és a gáztüzelésű erőművek üzemben tartása egyaránt. A megújuló termelésből származó villamos energia több órán keresztül való tárolására alkalmas tárolók telepítése azonban ma még igencsak költséges: a rendszerüzemeltető szerint a rendszeregyensúly minden körülmények közötti fenntartásához nem kevesebb, mint 12 gigawattnyi akkumulátoros energiatároló kapacitásra lenne szükség, míg 2019 végén mindössze 500 MW tároló kapacitás volt telepítve az államban. A Moody's Bloomberg által idézett elemzőjének becslése szerint

a szükségesnek tartott tároló kapacitás ára megközelítené a 19 milliárd dollárt.

A tartalékolás úgynevezett szivattyús-tározós (víz)erőművekkel is fokozható lenne, és hamarosan a hidrogén alapú tárolás is az életképes opciók között lesz említhető. Önmagában azonban a szükséges tárolói kapacitás telepítése sem oldaná meg teljesen a problémát, ugyanis az igazán forró nyári napokon a nap- és szélerőművek által termelt villamos energiát többnyire szinte maradéktalanul felhasználják a fogyasztók.

Olcsóbb és gyorsabb megoldás lehet ugyanakkor a takarékosság. Az ingatlanok energiafogyasztásának és a fogyasztók kiadásainak csökkentését célzó okos megoldások egyúttal a rendszerterhelést is érdemben mérsékelhetik. A takarékosságot a szolgáltatók is elősegíthetik, például úgy, hogy a csúcsidőszakokban szolgáltatott áram árát megemelik, míg az egyéb időszakokra vonatkozó tarifákat csökkentik.

Rövid távú megoldásként azonban az állam a hagyományos termelő kapacitások üzemben tartásáról dönthet. Így várhatóan haladékot kap az a kilenc, dél-kaliforniai öregedő gáztüzelésű erőmű, amelyet a terv szerint 2020 végén kivontak volna a termelésből, elsősorban környezetvédelmi szempontok miatt. A Los Angeles Times értesülései szerint az ellátásbiztonság biztosításában betöltött szerepükre tekintettel valószínűleg három évvel meghosszabbítják az erőművek működési engedélyét. Vélemények szerint érdemes lenne megfontolni Kalifornia utolsó működő atomerőművének élettartam-hosszabbítását is. A Diablo-kanyonban elhelyezkedő erőművet 2025 végén állítanák le, további üzemben tartása azonban borítékolhatóan heves ellenállást váltana ki a környezetvédők és politikusok részéről.

Gavin Newsom kormányzó jelezte, az állam nem kíván meghátrálni a tiszta energiaforrásokat támogató állásfoglalásából és visszafordulni a fosszilis források felé, utalva rá, hogy ezeknek nem elhanyagolható szerepük lehet a klímaváltozás, az extrém hőség és a katasztrofális bozóttüzek kialakulásában is. Ez utóbbiak szintén áramszünetekkel járhatnak, amelyek jóval súlyosabbak is lehetnek, mint az ellátási problémák miatti minapi kimaradások. A tüzek miatt tavaly ősszel az állam több mint kétmillió polgára maradt áram nélkül hosszabb-rövidebb időre, akár hosszú napokra is. Ezeket az áramszüneteket részben a szolgáltatók idézték elő azért, hogy a száraz és szeles időben megelőzzék a sérült infrastruktúrából származó szikrák, ezáltal új tűzfészkek kialakulását.

Mivel gyors és minden kérdésre egy csapásra választ adó megoldás nem létezik, a kaliforniai villamosenergia-rendszer várhatóan sérülékeny marad a belátható jövőben is.

Egy közelmúltbeli jelentés szerint a fokozódó klímaváltozás miatt a légkondicionálók használata közel 60 százalékkal bővülhet az Egyesült Államokban 2050-ig, hatalmas terhelésnek kitéve a hálózatot. Márpedig a klímakutatók szerint a nyugati parti államokban augusztusban jelentkező extrém hőség is a klímaváltozás jele, melytől nem függetlenül augusztus 16-án évszázados rekordot döntő 54,4 Celsius-fokos hőséget mértek a Kalifornia állambeli Halál-völgyben - ez a Földön valaha feljegyzett legmagasabb hőmérsékleti értékek közé tartozik. A teljes képhez ráadásul az is hozzátartozik, hogy a mostani áramszünetek valószínűleg még súlyosabbak lettek volna, ha a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások nem csökkentették volna a villamosenergia-igényt 8-10 százalékkal Kaliforniában és az ország egyéb területein.

