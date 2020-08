Együtt kell menni a csordával a tőzsdéken, nincs más választás

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A Bank of America elemzői vizsgálták meg a jelenlegi piaci trendeket és kínálnak magyarázatot arra, hogy miért is annyira népszerűek most a növekedési részvények az értékalapúakkal, a nagyvállalatok a kicsikkel és az USA a világ többi részével szemben. A válasz röviden az, hogy az alacsony hozamok világában nem nagyon van jobb alternatíva most.