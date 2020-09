Tőzsdék a csúcson, gazdaság a padlón, meddig mehet ez így tovább?

Attól függetlenül, hogy a gazdaság történelmi jelentőségű visszaesést szenvedett el a koronavírus-járvány miatt, az amerikai részvénypiacok lényegében napi szinten döntötték a rekordokat az elmúlt időszakban. A Fitch Solutions elemzői továbbra is úgy gondolják, hogy a rali tovább folytatódhat, a nézetüket pedig megerősítette, hogy az S&P 500 augusztus 14-én sikeresen megdöntötte a korábbi történelmi csúcsát. A rekorddöntés olyankor, mikor a gazdaság ennyire gyenge helyzetben van eléggé ellentmondásos, pont emiatt érdemes újravizsgálni a tényezőket, amelyek az optimista, és a pesszimista forgatókönyvet támogatják, annak érdekében, hogy felmérhessük a kockázatokat. Dióhéjban a Fitchnél arra számítanak, hogy az emelkedés tovább folytatódhat, viszont azt is kiemelték, hogy egy nagyobb korrekció kockázata továbbra is fennáll, hiszen a gazdaságra nehezedő nyomás kombinálódik a gazdasági helyreállás hosszú és rögös útját illető várakozásokkal különösen, ahogy a politikai kockázat nő.