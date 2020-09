A magyar határzár miatt holnaptól nehezebb lesz vonattal Bécsbe utazni

Az osztrák vasút szeptember 5-től csökkenti a Magyarországra közlekedő nemzetközi távolsági vonatok számát. Az ÖBB közlése szerint döntésüket az indokolja, hogy a hónap elejétől érvényes kötelező határellenőrzés miatt a nemzetközi utasforgalom drasztikusan visszaesett – olvasható a MÁV pénteki közleményében.

A bevezetésre kerülő ideiglenes menetrend szerint Budapest és Bécs között hat, Bécs és Budapest között öt vonat közlekedik naponta. A lemondott nemzetközi járatok egy részét a MÁV-START a magyarországi szakaszon pótolja, így a belföldi forgalomban továbbra is tudják használni az utasok. A pótlásra beállított szerelvények gyorsvonati pótjeggyel vehetők igénybe. A menetrendi korlátozás a Győr és Bécs között regionális határforgalomban közlekedő EuRegio vonatok közlekedését nem érinti.

Ha az utas a nemzetközi vonat közlekedésének felfüggesztése miatt lemond az utazásról, a menetjegy és helybiztosítás árát kezelési költség levonása nélkül visszatéríti a vasúttársaság. A kimaradó járatokra szóló vonathoz kötött ajánlatok (START Ausztria, SparDay menetjegyek Németországba vagy Svájcba) az érvényesség napján bármely más, az adott útvonalon közlekedő nemzetközi vonaton érvényesek. Belföldi forgalomban a lemondott vonatokra szóló előre megváltott IC pótjegyek az előző vagy a következő járaton felhasználhatók.

Szeptember 1-jétől Magyarország területére – a kormányrendeletben meghatározott kivételeket nem számítva – csak magyar állampolgárok léphetnek be. A belépő utasok hatósági egészségügyi ellenőrzésre kötelezhetők, és 14 napos hatósági karanténba kell vonulniuk. Ez alól csak azok mentesülnek, akik két, 48 óra időkülönbséggel készült negatív koronavírus-tesztet tudnak felmutatni. A korlátozások miatt fekvőhelyes- és hálókocsik nem közlekednek Münchenbe, Zürichbe, Berlinbe, Brassóba, Prágába és Varsóba; a nemzetközi forgalomban az Utasellátó étkezőkocsijai sem vesznek részt.

A koronavírusjárvány terjedésének megakadályozása érdekében a közösségi közlekedési eszközökön, így a vonatokon is kötelező a száj- és az orr eltakarása. A vasúttársaság arra kéri a vonaton utazókat, hogy továbbra is tartsák be a kötelező egészségvédelmi rendelkezéseket – zárul a társaság közleménye.

