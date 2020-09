Ismeretlen vizekre hajóztak a világ tőzsdéi

Minden idők egyik leggyorsabb összeomlását az egyik leggyorsabb felpattanás követte idén a tőzsdéken. A SocGen elemzése szerint a visszapattanás ütémét, és mértékét leszámítva nem sok dologban hasonlít a mostani a rali a pénzügyi válság után látottra, különös tekintettel arra, hogy milyen részvénytípusok vezetik a ralit.

Idén olyan tőzsdei mozgásokat láthattunk a globális COVID-járvány hatására, amelyekre nagyon ritkán volt példa a múltban, a világ valaha volt egyik leggyorsabb tőzsde összeomlását az egyik legsebesebb felpattanás követte, az MSCI World Index 1986 óta a legerősebb augusztusát tudhatja maga mögött, és nem mellesleg 5 egymást követő hónapban emelkedett az index, átlagosan havi 5,8 százalékot.

A világ vezető részvényindexei a március közepi mélypont elérése óta 50-70 százalékot emelkedtek, az élmezőnyben főként amerikai és kínai részvényindexeket találunk, de a nyugat-európai tőzsdék is szárnyaltak az elmúlt hónapokban.

Ez a visszapattanás nagyon hasonlít mind sebességében, mind mértékében ahhoz, amit a 2008-as globális pénzügyi válság után láthattunk, akkor is, mint most 116 nap alatt értek el a piacok az 54 százalékos emelkedést, viszont jóformán ez az egyetlen összevetés, amelyet meg lehet tenni, hiszen a 2009-es visszaesés sokkal mélyebb, és hosszabb ideig tartó volt, 1 279 napba telt, míg az MSCI World Index elérte a 2008-as korábbi csúcsát, 2020-ban ezzel szemben mindössze 139 napba telt, míg a piacok ledolgozták a 34 százalékos zuhanást.

Forrás: SocGen

Abban is jelentős különbség van a mostani és a közel egy évtizeddel ezelőtti raliban, hogy mely részvénytípusok vezetik a ralit.

2009-ben voltak egyértelmű trendek, ilyen például az, hogy az alaposan megütött, alacsony árazáson forgó szektorok papírjai emelkedtek jelentősen, és a kisebb piaci kapitalizációjú vállalatok részvényei is felülteljesítők voltak, most ebben nincsen egyértelmű trend a rali egészét tekintve, ami nem azt jelenti, hogy időszakosan ne lehetne beazonosítani nyerteseket és veszteseket. Az elmúlt hónapokban voltak olyan időszakok, amikor a Value kategóriába tartozó papírok felülteljesítették a Quality kategória papírjait, de tartós trendeket nem lehet beazonosítani.

Forrás: SocGen

