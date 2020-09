Néhány napja még büszkélkedett az amerikai tőzsdékkel Donald Trump - Most inkább hallgat

Néhány napja még azzal büszkélkedett Donald Trump, hogy február óta nem látott magasságban zárt a Dow Jones index, 29 000 pont felett. A tegnapi meredek zuhanásokat követően azonban már valószínűleg kevésbé büszke korábbi Twitter posztjára az elnök.

A megosztó személyiségű amerikai elnök két napja, szeptember 2-án még büszkén posztolta Twitterén, hogy a Dow Jones ismét 29 000 felett zárt, ami egyébként február óta nem fordult elő, azaz nagyjából a koronavírus-válság kezdete óta. (Akkor egyébként rekord magasan, 29 551 ponton állt az index.) A márciusi mélységekhez képest, amikor 18 500 pont körül zárt, a többi amerikai indexhez hasonlóan a Dow is rengeteget emelkedett, mintegy 55 százalékot, de a 29 000 pontos szinthez csak most, a hónap elején tért vissza. Nem különösebben meglepő, hogy az egójáról híres amerikai elnök erről meg is emlékezett, s ha már ott volt, akkor azt is megjegyezte, hogy:

Milyen szerencsések vagytok, hogy én vagyok az elnökötök

A tegnapi 810 pontos mínuszra, ami közel 3 százalékos esést jelent, már valószínűleg azonban kevésbé büszke.

Az amerikai indexek nagyon gyenge napon vannak túl, az S&P 500 3,5 százalékot, a Nasdaq pedig 5 százalékot zuhant csütörtökön, miután a befektetők elkezdték sebtében eladni főként a technológiai részvényeket, amit részben a magas technikai szintek, részben pedig egyéb, a további stimulusokkal kapcsolatos félelmek motiváltak.

