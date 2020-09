Remekül teljesítettek eddig idén az újonnan tőzsdére vitt vállalatok

Valószínűleg senki sem gondolta volna néhány hónappal ezelőtt, hogy az idei lenne az IPO-k, azaz az elsődleges részvénykibocsátások nagy éve, holott eddig ez lehet a legjobb évük 2014 óta.

Mi lehet ennek a lelkesedésnek az oka?

Egy név nélkül nyilatkozó trader szerint:

Addig amíg jól teljesítenek a részvénypiacok, addig jól fognak teljesíteni az IPO-k is

Az idei évben már 111 vállalat ment tőzsdére, akik eddig már 37,8 milliárd tőkét gyűjtöttek össze a Renaissance Capital adatai alapján. A 2014-es évben 85 milliárd dollár gyűjtöttek össze az IPO-k a teljes évet tekintve, tehát ahhoz képest azért még messze vannak az idei számok.Az idei év persze meglehetősen kaotikusra sikerült, hiszen amíg februárban még rekordokat döntöttek a tőzsdei indexek, addig márciusra már rég nem látott mélységekbe kerültek, hogy onnan magukat gyorsan összeszedve augusztusban már ismét új csúcsokat döntögessenek, s még nincs is vége az évnek. A koronavírus okozta hullámvasúttól függetlenül azonban úgy tűnik ismét zakatolnak a piacok, s a főleg technológiai vállalatok által vezetett csütörtöki esésétől függetlenül még így is komoly pluszban vannak az idei évben. Komoly különbségek vannak természetesen azért a szektorok között is, hiszen a légi iparnak, a kiskereskedelemnek vagy éppen az olajiparnak azért nem éppen kiugró éve van.

A közelmúltban tőzsdére vitt vállalatok remekül teljesítenek

A Renaissance Capital egyik elemzője így jellemezte a kialakult helyzetet:

Az IPO-k 70 százaléka a kibocsátási áruk felett kereskedik, jóval az átlagos 50 százalék felett, már a momentum kereskedőket is vonzzák

Az orosz befektetési bank azonos nevű befektetési alapja, a Renaissance Capital IPO ETF, amely portfóliójában az elmúlt két évben tőzsdére került vállalatok papírjait tartja, mintegy 60 darabot, az idén még a csütörtöki tőzsdei esést követően is 54 százalékos pluszban volt.

Alapvetően egyébként a technológiai irányultságú vagy ahhoz szorosan kapcsolódó vállalatok húzzák feljebb az IPO-k teljesítményét.

Vroom, Zoom és társaik

Néhány példát felhozva, az alábbi szerint muzsikáltak az újonnan tőzsdére vitt vállalatok kibocsátási áraikhoz képest szeptember 3-i, azaz csütörtöki záróárukig tekintve. Jegyezzük meg fontos különbségként, hogy az IPO ár az, amin a papírokat értékesítik a befektetőknek a kibocsátási folyamat során és nem feltétlenül egyezik meg a tőzsdei nyitóárral, amin elkezdenek kereskedni a nyílt piacon a részvényekkel.

Vroom (használtautó e-kereskedelem): a cég 22 dolláron bocsátotta ki részvényeit, míg csütörtöki záróára 60,5 dollár volt, ami 275 százaléka az IPO árnak.

Zoominfo (felhőalapú információszolgáltatás értékesítés és marketing területen): a 21 dolláros kibocsátási árhoz képest a részvény ára majdnem 34 dollár volt, ami 62 százalékkal magasabb.

Rocket Companies (jelzáloggal kapcsolatos platform): 18 dolláros kibocsátási ár után 26,5 dolláron zárt csütörtökön, ami 47 százalékkal van feljebb.

Li Auto (elektromos autók gyártása): a 11,5 dolláros kibocsátási árhoz képest záróára majdnem 17 dollár volt, ami szintén 47 százalékkal magasabb az IPO árazásához képest.

Jamf (Apple-höz kapcsolódó felhőalapú szolgáltatások): 26 dolláros IPO árazása után a csütörtöki napot 38,6 dolláron zárta, ami 48 százalékkal nagyobb.

És még nincs itt a vége

Még több szoftvergyártó vállalatra számíthatunk a közeljövőben, akik tőzsdére készülnek és igyekeznek meglovagolni a technológiai szektor még egyelőre továbbra is tartó lendületét. Többek között a következő társaságok állnak sorban: Snowflake (felhőalapú adatok elemzése), Unity Software (3D videójátékok), Bentley Systems (építkezési projektekhez kapcsolódó szoftver), GoodRx (vényköteles gyógyszerek árazását segítő platform), JFrog Holdings (szoftverek frissítése platform), Sumo Logic (adatelemzés).

Hasonlóképpen tőzsdére készülődik a Palantir és az Asana is, előbbi, amely egy meglehetősen titokzatos vállalat, mi is írtunk korábban. A különbség, hogy ez a két cég az IPO helyett közvetlen listázással (DPO) kerül majd tőzsdére, ami annyiban különbözik az IPO-tól, hogy nem bocsátanak ki új részvényeket, hanem a meglévőkből adnak el és közvetítők nélkül.

A vállalatokban a technológiai jellemzőn kívül még közös vonás, hogy erős árbevétel növekedést voltak képesek produkálni.

A növekedés számít, nem a profitok

Az a helyzet, hogy bármennyire is furcsának tűnik, nem az számít (legalábbis egy bizonyos időtávot tekintve), hogy egy vállalat nyereséges-e. Az előbb említett cégek közül például a Snowflake, a Unity Software és a Sumo Logic is veszteséges, míg a JFrog és a GoodRx profitábilisak a Renaissance Capital elemzője szerint. Azt is hozzátette, hogy:

A lényeg, hogy a befektetők a növekedési sztorikat hajszolják, míg a kockázatot az jelenti, hogy utána ezeknek a vállalatoknak teljesíteniük is kell, amit ígértek a befektetőiknek

És hogy miért dominánsak a szoftvergyártók? A home office térnyerése és emelkedő népszerűsége arra kényszerítette a vállalatokat, hogy modernizálják a technológiai infrastruktúrájukat, így mindenki a kiskereskedőktől a jogi cégeken át egészen a doktori irodákig kénytelen ilyen jellegű fejlesztésekben gondolkodni.

Az Issuer Network egy munkatársa szerint, akik tőzsdére készülő cégek tanácsadásával foglalkoznak úgy fogalmazott, hogy:

Amit a vírus művelt az az, hogy 10 évnyi változást 6 hónapra redukált le.

