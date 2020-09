Nem bírnak felállni az amerikai tőzsdék

A várakozásokkal ellentétben nem kerül be az S&P 500-ba a Tesla, a világ egyik vezető benchmarkjába a gyógyszeriparban tevékenykedő Catalent, az online webáruház Etsy és a technológiai szektorban jelenlévő Teradyne fog bekerülni. A leváltott cégek a következők: H&R Block Inc., a Coty Inc. és a Kohl’s Corporation.